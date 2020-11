Biontech espera producir a gran escala vacuna contra COVID-19

La empresa alemana Biontech confía en que podrá aumentar la producción de su vacuna contra el coronavirus (COVID-19) a gran escala en la primera mitad de 2021, según declaraciones del director financiero, Sierk Poetting, publicadas por diarios del grupo VRM.

Poetting anunció que, en los primeros seis meses del próximo año, se podrán producir hasta 250 millones de dosis en Marburgo, una vez que se lleven a cabo algunos cambios en la planta comprada a la farmacéutica Novartis. “Eso requiere mucho trabajo, pero no es cuestión de magia”, comentó.

Biontech, junto con su socio estadounidense Pfizer, fue la primera empresa del mundo en solicitar la aprobación urgente de una vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos (EE.UU.). Poetting indicó que Biontech está trabajando estrechamente con las autoridades reguladoras.

En cuanto a la planta de Marburgo, Poetting dijo que solo hay que hacer algunos cambios: “Por lo tanto, confiamos en que podremos empezar pronto”.

Asimismo, informó que la planta de Marburgo tiene capacidad para producir unos 60 millones de dosis de vacunas al mes: La producción real de la vacuna lleva una semana, el control de calidad y la aprobación requieren otras tres semanas.

En su opinión, el almacenamiento de la vacuna a temperaturas extremas de 70 grados bajo cero no es ningún impedimento: “Puesto que la vacunación se organiza a través de centros y no a través del médico, esto no debería ser un problema”.

Poetting mencionó la posibilidad de que los cuerpos voluntarios de bomberos suministren hielo seco en caso de que hiciera falta. Aunque recalcó que bien Biontech está trabajando en una nueva generación de vacunas que se puedan almacenar de forma más fácil.

Maguncia

DPA