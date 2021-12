BMW Brilliance y BMW China retiran del mercado 72,847 vehículos por seguridad

BMW Brilliance Automotive Ltd., una empresa conjunta entre BMW Group y Brilliance China Automotive Holdings Ltd., y BMW (China) Automotive Trading Ltd., están retirando del mercado 72.,847 vehículos debido a una descripción incorrecta en el manual del propietario que podrían causar riesgos de seguridad, informó el regulador del mercado de China.

El retiro involucra a 39.153 modelos BMW Brilliance 318i, 320i y 325i fabricados entre el 18 de marzo de 2010 y el 24 de febrero de 2012, y 33.694 modelos BMW 116i, 118i, 120i, 318i, 320i, 325i y 330i importados, según un comunicado de la Administración Estatal de Regulación del Mercado.

El manual de los automóviles retirados del mercado enumera incorrectamente la profundidad máxima de vadeo en 30 centímetros. Si el vehículo atraviesa agua a más de 25 centímetros de profundidad con una velocidad superior a 5 kilómetros por hora, corre el riesgo de perder la función de dirección asistida debido a que el sensor de par resultaría empapado de agua, lo que aumenta el riesgo de accidente, según el comunicado.

Los fabricantes de automóviles se han comprometido a verificar el EPS de los vehículos retirados del mercado y reemplazar los vehículos dañados como resultado del encharcamiento de forma gratuita, mientras corrigen la descripción de la profundidad de vadeo en el manual del usuario.

Beijing

China Daily