Bolivia: Hospitales repletos en medio de la pandemia

El sistema de salud pública de Bolivia está llegando a un momento crítico en el que los pacientes de coronavirus y otras enfermedades están rebasando los hospitales que ya no tienen capacidad para atenderles.

La escalada de casos de coronavirus ha provocado que muchos hospitales en Bolivia lleguen a su máxima capacidad y cierren sus puertas a la atención de más enfermos de COVID-19, quienes deben buscar otras alternativas que generan gastos adicionales.

“No hay insumos, tengo que ir a un laboratorio (…) Me están haciendo temblar (con los gastos), desde la ambulancia 400 (bolivianos, equivalentes a unos 60 dólares), ir al laboratorio 800 (equivalentes a unos 120 dólares)”, dijo a la VOA, el boliviano Fredy Vargas. En 2019, el salario promedio mensual en Bolivia era de poco más de 2.000 bolivianos.

En esta emergencia sanitaria los casos de COVID-19 son prioridad, sin embargo, hay otros pacientes con enfermedades que requieren atención inmediata y debido a la situación extrema no están siendo atendidos.

“Me dijeron que venga al gastroenterólogo porque se trata todo de lo que estoy buscando yo, un especialista, y aquí igual me dijeron que no están atendiendo por la pandemia, entonces si la gente no se va a morir por el coronavirus se va a morir porque no están atendiendo los médicos, eso para mí es algo ilógico, irracional”, dijo el boliviano, Eider Benavides.

Algunos familiares de pacientes internados por otras enfermedades reclaman porque no pueden visitarlos debido a las restricciones de los hospitales. Este es el caso de Dominga Achacollo que cuenta, desesperada, la situación de su hija.

“Me han dicho que por motivos del COVID (el hospital) está encapsulado, pero entran y salen (…) Por falta de atención, nuestros enfermos se van a enfermar peor en vez de curarse, está desesperada mi hija ahí adentro”, dijo Achacollo.

Mientras tanto el gobierno boliviano gestiona la entrega de insumos en algunos hospitales para poder hacer frente a la emergencia sanitaria. El último reporte del Ministerio de Salud indica que Bolivia supera los 26.000 casos de contagios y 900 fallecidos.

Voz de América