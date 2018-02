Boquete Jazz & Blues Festival supera número de asistencia

Un total de 700 extranjeros procedentes de Canadá, Estados Unidos, España, Centroamérica y Suramérica llegaron a Panamá para disfrutar del Boquete Jazz & Blues Festival, en la provincia de Chiriquí. Este año la cifra superó el número de asistentes de 2017 cuando entraron 420 visitantes.

Este año, la actividad se realizó por primera vez en los terrenos de la Feria de las Flores y el Café en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí. El evento fue auspiciado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

El festival, de música y arte se realizó del 22 al 25 de febrero, con la entrada de mil 300 personas cada día.

El auge de visitantes a la feria este año obedeció a que los que disfrutaron de la actividad el año pasado corrieron la voz cuando retornaron a sus países. Además, ayudó los anuncios de la página web del festival y la promoción que está haciendo la ATP en el exterior, comentó John Wolff, director del festival.

Para noviembre de 2017 los cuartos de los hoteles en Boquete estaban comprometidos por extranjeros interesados en asistir al evento musical y de paso conocer Boquete”,

John Wolff

Presentaciones

Uno de los atractivos del festival fue el mano a mano de Dwayne Dopsie, nominado tres veces al Grammy con “El Escorpión de Paritilla” Osvaldo Ayala.

En las tarimas se presentaron grupos internacionales y nacionales, entre ellos: Dwayne Dopsie, Malamanya, Ian Siegal, Friday Jam at Barú, The Iguanas, The Nighthawks, Spyron Gyra, John Carney, María Rivas, Osvaldo Ayala.

Wolff aseguró que toda la región del distrito se ha convertido en un atractivo turístico en la que cientos de personas, sobre todo extranjeros, recorren el lugar y se toman fotografías,

Es una forma directa de promover el país en segundos y que millones de personas en el mundo tengan la oportunidad de apreciar la belleza natural de Panamá”,

John Wolff

Es una actividad que permea directamente en la economía de la región: alimentación, transporte, guías de turismo, hospedaje, tiendas, entre otros,dijo.

Actividades

Durante la actividad, 300 niños residentes del distrito de Boquetes se divirtieron y aprendieron en el taller de pintura y dibujo de la Escuela de Arte de la pintora panameña, Olga Sinclair, y se presentó la Orquesta del Colegio Bilingüe El Buen Pastor.

También, unos 90 extranjeros tuvieron la oportunidad de realizar una gira por la Finca Lérida, que se destaca por la belleza de su flora y fauna y por su excelente café.

Los fondos de este evento están destinados a apoyar iniciativas musicales en los planteles educativos públicos de la región.

El administrador de la ATP, Gustavo Him, reveló que para el otro año se tendrán más artistas.

El festival se realizará del 21 al 24 de febrero 2019, en los terrenos de la Feria de las Flores y el Café, en Boquete.