Boris Johnson gana la carrera para Primer Ministro de Gran Bretaña

Boris Johnson ganó el martes la carrera para Primer Ministro de Gran Bretaña, sucediendo en el cargo a Theresa May, con la promesa de terminar con el Brexit antes de la fecha límite del 31 de octubre.

“Vamos a dinamizar al país. Vamos a terminar con el Brexit el 31 de octubre y vamos a aprovechar todas las oportunidades que traerá un nuevo espíritu de poder”, dijo tras ser declarada su victoria el martes.

Además dijo que se compromete a restaurar el optimismo: “Al igual que un gigante adormecido, vamos a levantarnos y atacar a las personas con dudas y negatividad con una mejor educación, mejor infraestructura, más policías, fantástica brecha de banda ancha de fibra completa en cada hogar. Vamos a unir esta increíble país y vamos a llevarlo adelante”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó el martes en su cuenta de Twitter: “Felicitaciones a Boris Johnson por convertirse en el nuevo Primer Ministro del Reino Unido. ¡Será genial!”.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019