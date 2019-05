Buque portacontenedores rompe marca de capacidad y tamaño en el Canal de Panamá

El Canal de Panamá completó este miércoles 15 de mayo una prueba de tránsito del portacontenedores Tritón, de la naviera Evergreen, el buque más grande y de mayor capacidad de contenedores en hacer el esclusaje por el Canal ampliado desde su apertura en junio de 2016.

El portacontenedor neopanamax Tritón estableció un nuevo récord de total de TEUs permitidos (contenedores de 20 pies) en el Canal de Panamá, con 15,313.

El buque mide 51.2 metros de manga (ancho) y 369 metros de eslora (largo), y transitó en dirección norte desde el océano Pacífico hasta el océano Atlántico.

El tránsito de este miércoles superó la marca de 15,000 TEUs estableciendo un récord en términos de capacidad máxima de contenedores para el Canal de Panamá”, subrayó.

Entrando a Cocoli, bienvenido Tritón, nuevo récord del ⁦@canaldepanama⁩ . Entering Cocoli Locks, welcome Tritón, new record for the ⁦@thepanamacanal⁩ pic.twitter.com/63pPS13NPk

— Ilya Marotta (@MarottaIlya) May 15, 2019