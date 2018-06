Buscan desarrollar la ‘caficultura’ como producto turístico en Chiriquí

Los resultados récords que ha tenido el café especial que se cosecha en Boquete y en las Tierras Altas chiricanas, tanto en la última subasta electrónica internacional como en la competencia local Best of Panama, le da una mayor visibilidad al producto panameño entre los compradores extranjeros y los turistas que ansían conocer el lugar donde se produce uno de los mejores cafés del mundo.

El presidente de la Asociación de Café Especial de Panamá, Wilfurd Lamastus asegura que para aprovechar lo que denomina como un “momentum” y hacer de la caficultura un producto turístico, hay todavía un camino que recorrer.

Mercedes Morris, presidenta de la Comisión de Turismo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), dice que el turismo en general en Panamá debe tener productos bien concebidos, planificados y ejecutados.

En ese sentido afirma que estos productos deben llenar las expectativas de los turistas y dar una experiencia recordable, que los invite a regresar y así puedan dar buenas referencias.

Conseguirlo requiere de inversión, apoyo de parte del Gobierno, mucha logística y una coordinación intersectorial”.

Mercedes Morris-Presidenta de la Comisión de Turismo de Apede

Además, el problema más grande que tiene el turismo y que hay que resolver es la falta de contenidos de interpretación para el visitante, explicó Morris.

Los recursos están allí, pero tienen que procesarse. Una cosa es tener una vaca y otra cosa es tener un chorizo”. Mercedes Morris-Presidenta de la Comisión de Turismo de Apede

Una de las propuestas para lograrlo es crear contenidos, plataformas de información y experiencias que lleven al turista, por ejemplo, a una región caficultora, para que entienda lo que significa el territorio donde está entrando y sepa el por qué éste es bueno para el café.

Considera que debe existir un centro de visitantes como es el Centro de Exploración del Café, y que después pueda seguir la ruta del café.

“Una ruta que te vaya encadenando esa experiencia, que termine en una cata, en una preparación de café o en una experiencia de cosecha”, señala la también fundadora del Museo del Café de Panamá, que podría inaugurarse antes de que finalice el año en el Casco Antiguo.

La región tiene la materia prima, una naturaleza privilegiada, generaciones y generaciones de familias con conocimiento en café, y las fincas para que se pueda palpar la experiencia de primera mano y sin intermediarios”. Mercedes Morris-Presidenta de la Comisión de Turismo de Apede

La ruta del café

La Ruta del Café es otra tarea que falta por desarrollar. Desde hace mucho se ha hablado del tema, pero aún no se ha trazado de la ruta, recalca Morris.

El Centro de Exploración del Café en Boquete, que sería la entrada de la ruta del café en la provincia, ya está funcionando desde el año pasado, pero aún falta dar otros pasos para que la ruta sea una realidad.

Uno de estos, según Morris, es crear un plan maestro para la implementación de esa ruta turística con todos sus elementos, preparación, comunicación, creación de contenidos importantes.

Por su parte Lamastus, de la finca Lamastus Family Estates, que logró el mejor puntaje de la competencia Best of Panama 2018 en la categoría de Geisha lavado, dice desconocer por qué no se ha trazado la ruta y considera que estarían preparados para retomar el tema una vez pase la subasta electrónica internacional el próximo 19 de julio.

Lamastus agrega que individualmente las fincas han desarrollado recorridos de café, y se está enfatizando en la promoción de la actividad para que los visitantes conozcan lo que ofrece la región desde que ingresan al país por el aeropuerto de Tocumen o a la provincia por el aeropuerto Enrique Malek.

Cada una de las fincas que han participado en la competencia local y las nuevas que han ido ingresando están haciendo lo propio a través de páginas como Booking.com; sin embargo, Lamastus reconoce que como organización no han hecho nada en concreto.

En lo que sí están trabajando es en la creación de nuevos eventos. A la competencia Best of Panama, se les ha sumado la de barismo, la de café filtrado y para 2019 están organizando una de café con licores “de bartender con baristas”.

Igualmente se han tenido acercamientos con la Universidad Santa María La Antigua para dictar cursos de adiestramientos de baristas.

La caficultura como producto turístico ya lleva caminado un tramo, y aunque aún falta mucho por recorrer, los actores principales están dispuestos a trabajar para que ésta se desarrolle.

Morris afirma que el recurso que tiene la provincia para trabajar en la actualidad está conformado por 207 hoteles, 25 tour operadores, 37 guías certificados, y 25 fincas agroturísticas.

Solo el Museo del Café de Panamá estima 50 mil visitantes anuales, de un universo de 2 millones de turistas que llegan al país.

Turistas que dejan $4.4 millones en Panamá. Una cifra que según Morris, es necesaria tenerla presente para que se dimensione el tamaño de la oportunidad que hay en el turismo.