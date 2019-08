Buscan eliminar el uso de envases plásticos

A la prohibición por Ley del uso de bolsas plásticas en Panamá, que entró en vigor el pasado 20 de julio, se le podría unir el uso de poliestireno expandido (styrofoam) y el plástico de un solo uso, de ser aprobados dos anteproyectos de Leyes que fueron presentados a la Asamblea Nacional.

El poliestireno expandido es un material plástico espumado derivado del poliestireno y es 0% biodegradable, por lo que el Anteproyecto 031 del 15 de julio de 2019 busca regular la utilización de envases fabricados con este material.

El Artículo 2 del referido Anteproyecto prohíbe la comercialización de alimentos en envases de poliestireno expandido, así como la utilización de éstos por la población en playas, zonas costeras, balnearios, parques, áreas protegidas, sitios de recreación y espacios públicos en general.

La iniciativa legislativa, presentada por el diputado Edwin Zúñiga, también prohíbe el ingreso a las playas, ríos, balnearios y cualquier ecosistema acuático, de productos que estén atados con anillos de plástico utilizados en los denominados “six pack” de bebidas enlatadas,

Los comercios contarán con un período de dos años a partir de la promulgación de la Ley, para reemplazar estos envases por aquellos fabricados con materiales biodegradables.

Cero plásticos

Para reducir la contaminación también se presentó el Anteproyecto de Ley 15 de julio de 2019, que pretende reemplazar progresivamente el uso de plásticos de un solo uso para el año 2021.

Los llamados de “un solo uso” son aquellos productos fabricados de plástico, cuyo tiempo de vida es cortísimo y luego pasan a ser desechos no biodegradables que permanecen en el ambiente por muchos años.

Entre los plásticos de un solo uso se enumera: El tereftalato (PET) utilizado para envases de agua, refrescos, jugos y aceites; Polietileno de Alta Densidad (Pead) para envases de detergentes, botellas y bolsas; Polivinilo de Cloruro (PVC) utilizado en interiores de automóviles, juguetes, envoltorios de alimentos, tuberías y mangueras.

Además del Polietileno de Baja Densidad (4 Ldpe o Pebd) utilizado para botellas de agua; el Polipropileno (PP) se utiliza en la mayoría de los recipientes para yogurt, sorbetes, tapas de botella y Poliestireno (PS) que se encuentra en tazas desechables de bebidas calientes y bandejas de carne, envases de comida rápida y utensilios de cocina.

En esta iniciativa, presentada por el diputado independiente Edison Broce Urriola, se señala que debiera prohibirse la importación del plástico No. 4 y No. 5, mayormente utilizados en los envases de yogurt, porque no hay un solo centro de acopio en Panamá que acepte este tipo de plástico.

A partir del 1 de julio del año 2021 quedaría prohibido el uso y la comercialización de los productos de plástico de un solo uso.

Panamá sigue la tendencia de otras regiones, como la Unión Europea (UE) que, incluso ha prohibido el uso del microplástico que se utiliza en las canchas sintéticas y que partir de 2022 no se podrán utilizar.

Investigadores en Alemania advierten que el impacto de los microplásticos en los suelos, los sedimentos y el agua dulce podría tener un efecto negativo a largo plazo en los ecosistemas.

Orlando Rivera

orivera@capital.com.pa

Especial para Capital Financiero