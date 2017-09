Buscan posicionar el café geisha de Panamá en el mercado asiático

Nueve empresas del sector cafetalero panameño se encuentran en Tokio, Japón, participando de la feria internacional World Speciality Coffe Conference and Exhibition (SCAJ), una de las principales vitrinas mundiales para la promoción comercial de los cafés especiales.

Los representantes de estas compañías fueron acompañados por funcionarios de la Dirección Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), que coordinó la participación de la delegación panameña.

Lo que se persigue es posicionar el café especial de Panamá en los mercados internacionales, especialmente en el asiático. El stand lleva por nombre: Panamá: el país que descubrió las maravillas del café geisha.

En un comunicado se informó que en esta feria, desarrollada entre los días 16 al 23 de septiembre de este año, participan las empresas panameñas: Elida Estate, La Mula, Hacienda Esmeralda, Don Pachi Estate, Hiu Café, Finca Sofhia, Finca Lérida, Café Ruiz y Agrícola Geisha, las cuales en un mismo stand ofertan la estrella de la producción cafetalera del país, el café especial geisha en sus procesos lavados o natural.

En esta edición del SCAJ, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca las bondades y características del café de Panamá con el seminario “The land of top-notch Geishas” preparado y presentado por la Asociación de Café Especiales de Panamá.

Recientemente, Panamá alcanzó un precio récord, al vender en la subasta internacional “The Best Of Panama”, la libra (454 gramos) de café especial geisha, en $601.

Según el Mici, cifras oficiales de la Contraloría General de la República indican que en el año 2016, Panamá exportó en café, $11.4 millones, mientras que en lo que va del año 2017, se ha exportado $9.4 millones, llegando a los mercados de Estados Unidos, Europa, Suramérica y Asia, se detalló en la nota de prensa.