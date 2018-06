¿Buscando qué leer esta temporada? Empresarios de Panamá proponen sus ‘libros recomendados’

Para un CEO o gerente de empresa en Panamá, ¿cuáles son los libros que no se pueden dejar de leer? Conozca aquí las recomendaciones de lectura para este mes de junio que hacen tres empresarios consultados por ElCapitalFinanciero.com y las razones de sus sugerencias. Si está buscando qué leer, tal vez le interese:

🔹Think and Grow Rich

Porque es un libro que no pierde vigencia en los años con respecto al compromiso de desear algo profundamente y luchar por ello. También es un libro de consulta para automotivación y ayuda a superar obstáculos y no desenfocarse de la meta final donde los sueños o los milagros no son suficientes. Se trata del hecho y la acción.

Daniel Ábrego, CEO de Intercontinental Logistics Corp.

🔹Sun Tzu, el arte de la guerra

Por ser un libro de estrategia de excelente aplicación en los negocios y manejo de personal.

José Méndez, Gerente General de The Coffee Bean & Tea Leaf

🔹Nicolás y Alexandra, de Robert Massie

Excelente libro de la historia de los últimos Zares rusos. Muy interesante y cuadra muy bien con el tema de Rusia para aprender algo del país anfitrión de la copa del mundo.