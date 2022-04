Los efectos y repercusiones para las cadenas de suministro, el costo del combustible, los alimentos y materia prima que puede ocasionar el conflicto bélico de Rusia-Ucrania se mantienen como las principales preocupaciones entre la población panameña, según un informe de la consultora española, especializada en comunicación, LLYC.

En el documento “Activismo corporativo ante la guerra en Ucrania” destaca que las grandes marcas globales se han visto en la necesidad de posicionarse de forma activa en relación con la guerra de Ucrania ante la presión de sus principales grupos de interés, tales como autoridades, clientes, empleados, inversores.

Para Panamá, a pesar de ser el país con menor número de habitantes de los 12 países analizados por la consultora, muestra una ratio de conversión de 1.04, superior a otros países de la región latinoamericana.

Esto indica el marcado interés de la opinión pública panameña sobre la posición de las marcas en relación con la guerra en Ucrania. Pero, en especial el foco de la conversación ha estado en las repercusiones para las cadenas de suministro, costos del petróleo, alimento y materia prima en Panamá.

El principal rubro que Panamá importó de Rusia en 2021 fue el abono mineral, mientras que Ucrania es el socio comercial número 54 de 97 países, del cual la Zona Libre de Colón (ZLC) importó cerveza de malta, aceite de girasol y muebles de metal.

El mayor foco de la conversación ha sido liderado por los gremios empresariales, que han visto la oportunidad que este conflicto representa para que el país consolide, de una vez por todas, su rol como hub regional para América del Norte. Por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá sostiene la importancia de ofrecer desde la ruta interoceánica una cadena de suministro confiable y resiliente.

Puertos, ferrocarril, aeropuerto, el Canal de Panamá, ZLC y negocios conexos al servicio logístico son los elementos únicos que pueden llevar a Panamá a ser la nueva plataforma regional de cadenas de suministro.

Por su parte, la mayor preocupación del ciudadano no está en el análisis geopolítico de la guerra y sus consecuencias a largo plazo, si no en la principal consecuencia que ya sufren: El alza en el costo de la gasolina. Y no es para menos El galón de gasolina ya superó los $4 por galón.

Desde la parte diplomática, el gobierno ha marcado la posición del Estado panameño frente al conflicto y ha asegurado una atención a los panameños residentes en Ucrania. Por su parte, la comunidad ucraniana local ha emulado la estrategia internacional de protestar frente a la sede de la embajada Rusia y exigir al gobierno de Panamá una posición más determinante contra Rusia.

En medio de este conflicto el Canal de Panamá ha reiterado su neutralidad, como indica el Tratado de 1977. La vía es un punto estratégico para el trasiego de mercancía de Rusia hacia la región latinoamericana, en especial petróleo y sus derivados, trigo, maquinaria, tubería y metales.

A través de LLYC en los 13 países donde está presente esta empresa, se analizó la reacción de la opinión pública y de las marcas de cada territorio ante la guerra de Ucrania. Y también, mediante el estudio de datos masivos, aplicando inteligencia semántica y artificial a 1,554,294 mensajes en Twitter, blogs, noticias y foros acerca del conflicto, hemos extrayendo conclusiones de valor acerca de la reputación de las marcas.