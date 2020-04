CAF aprueba hasta $2,500 millones para atender COVID-19 en la región

El Directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina– aprobó otorgar una Línea de Crédito Contingente Regional de Apoyo Anticíclico para la Emergencia generada por el COVID-19 de hasta $2.500 millones entre sus países miembros.

El Directorio también aprobó la posibilidad de acordar la reasignación de recursos que todavía no han sido desembolsados de préstamos existentes a la mitigación de los efectos del COVID-19, siempre que las mismos no constituyan cambios al plazo y no deriven en un incremento de su monto.