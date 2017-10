Caída de Panamá en Índice de Competitividad es preocupante: Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) considera preocupante la caída de Panamá en la clasificación de competitividad que desarrolla anualmente el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

En este ranking 2017-2018, publicado el pasado 26 de septiembre, Panamá cayó 8 puntos, lo que ocasionó que bajara a la posición tres, entre los países más competitivos de América Latina.

En el Índice de Competitividad Global 2016-2017, Panamá se ubicó en la segunda posición, detrás de Chile, sin embargo; este año, Costa Rica figura en esa segunda casilla.

La Cciap recordó que el estudio se centra en la medición de 12 pilares que incluyen la calidad de las instituciones públicas, infraestructura, salud y educación de la población, los negocios y el desarrollo del mercado y la madurez tecnológica e innovación.

Agrega el gremio en un comunicado que, de esas grandes variables, las que más lastran a Panamá son la educación superior y capacitación, la salud y educación primaria, así como la eficiencia laboral, ocupando la posición 88, 79 y 76, respectivamente, entre 137 economías evaluadas.

Lo más alarmante es que esto contrasta con la opinión de la ciudadanía, que, en las encuestas refleja que la educación no se ubica ni entre los primeros cinco temas de mayor preocupación.

Es ampliamente conocido que, en la actualidad, no solo la calidad de la educación pública no ha sido atendida, sino que, la educación particular está atravesando una crisis sin precedentes que agrava el problema para el país”.