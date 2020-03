Caída del comercio marítimo por Covid-19 afectará al Canal

Aunque el tránsito de buques por el Canal de Panamá no ha sido impactado en los primeros cuatro meses de la vigencia fiscal de 2020 (octubre de 2019 – enero de 2020), parece cuestión de tiempo para que ocurra, debido a que el comercio marítimo está siendo afectado por la decisión tomada en su momento por China de cerrar temporalmente sus fábricas para evitar la expansión del coronavirus (COVID-19), provocando una desaceleración en su economía, pese a su reciente reapertura, lo que ha repercutido en la oferta y demanda a nivel global.

Pese a que el Canal registró 469.6 millones de toneladas CP/SUAB durante el año fiscal 2019, un incremento de 6.2% en comparación con el tonelaje del año fiscal anterior, se dio una disminución del 1.2% en concepto de las toneladas de cargas transportadas, evidenciando el impacto de la desaceleración del crecimiento económico global el año pasado y, ahora con la pandemia de COVID-19 se presagia un escenario complicado para el Canal, que en 2019 aportó al Tesoro Nacional $1,786 millones.

“El 90% del comercio global es marítimo y Panamá, siendo un punto estratégico en todos las cadenas de abastecimiento globales, principalmente por el Canal y sus puertos, lo resentirá”, de acuerdo con el economista, Eddie Tapiero, quien explica que “sin producción no hay carga, sin carga no hay buques, sin buques no hay actividades en los puertos”.

En los primeros dos meses de 2020, tres indicadores económicos registraron descensos a doble dígito en China: La producción industrial cayó un 13,5%; el consumo descendió 20,5% y la inversión en activos fijos se redujó un 24,5% interanual.

Lee la noticia completa en nuestra edición digital de este lunes, 23 de marzo de 2020.