Cámara de Comercio expresa preocupación por iniciativas legislativas que ponen en riesgo competitividad del sector portuario

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) aseguró ver con “preocupación” el proyecto de ley No. 94 “Que modifica la Ley 56 de 2008, General de Puertos de Panamá”; y el anteproyecto de ley No. 58 “Que adiciona el capítulo XL al Código de Trabajo de la República de Panamá denominado trabajadores no profesionales del sector portuario, y dicta otras disposiciones”; ya que, podrían tener un impacto negativo directo sobre un sector de gran importancia dentro de la economía panameña.

“Panamá ha trabajado arduamente en posicionarse como hub logístico para la región logrando captar inversión extranjera y clientes a nivel mundial. Trastocar los componentes que han ayudado a este posicionamiento resultaría contraproducente en un sector que ha ayudado al país a navegar la crisis económica y es crucial en la reactivación de empleos y otros sectores productivos”, señaló Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cciap.

Actualmente, la ley 56 de 2008 regula el negocio de la concesión y explotación de la actividad portuaria; no así la relación laboral con los trabajadores portuarios, la cual es abordada en el Código de Trabajo. “Como es de conocimiento, dentro del código se estipula la revisión de salario mínimo cada dos años, el último ajuste entró a regir en enero de 2020. En el caso de los trabajadores portuarios, el mismo ha aumentado 132% en los últimos doce años, posicionando el salario del sector portuario panameño como el más alto de Latinoamérica,” indicó Leignadier.

Tal y como se encuentran redactados actualmente los documentos legislativos, la Cciap estima que se pone en riesgo la inversión privada y la posición competitiva de Panamá, en detrimento del sector portuario, de las pocos que se han mantenido impulsando la economía panameña.

“En medio de esta pandemia global, donde las proyecciones para finales de 2020 indican un desempleo de 20%, tenemos que promover leyes que fomenten los empleos y aumenten la competitividad del país.” puntualizó el presidente de la Cciap.