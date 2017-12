Cambia el horario de los centros comerciales y supermercados en Panamá durante diciembre

El horario de la mayoría de los centros comerciales y supermercados en Panamá es extendido durante el mes de diciembre por las fiestas de fin de año.

Esto quiere decir que las horas de apertura y cierre de estos establecimientos será distinta a las que habitualmente se mantienen durante el resto del año.

La medida responde al incremento de las compras por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Multiplaza Pacific Mall

Ubicado en vía Israel, abre durante todo el mes de diciembre de lunes a jueves de 10: a.m. a 9:00 p.m., los viernes y sábado de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos 3, 10 y 17 de diciembre de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

El 24 y el 31 de diciembre este centro comercial tendrá un horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro Comercial El Dorado

Situado en la vía Ricardo J. Alfaro, conocida como la Tumba Muerto, abre de 9:30 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a sábado y los domingos de 10:30 a.m. a 8:00 p.m.

Se informó que el 24 y 31 de diciembre tendrá un horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. y el lunes 25 de diciembre abrirá de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Metromall

Este centro comercial, ubicado en la avenida Domingo Díaz, mantiene un horario especial del 1 de diciembre al 1 de enero de 2018.

Así las cosas, a través de las redes sociales este centro comercial informó que de lunes a jueves el horario es de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. y de viernes a sábado de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Los días 24 y 31 de diciembre manejarán un horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2018, la apertura es voluntaria.

Albrook Mall

Horarios parecidos maneja este mall, que abrirá de domingo a jueves de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. y los viernes y sábados de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Los domingos 24 y 31 de diciembre el horario será de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y el 25 de diciembre y 1 de enero de 2018 estará cerrado.

Megamall

En el área de la 24 de Diciembre, abre del 12 al 23 de diciembre en horario de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Del 26 al 30 de diciembre se mantendrá abierto de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

El 24 de diciembre tendrá horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. y el 25 de diciembre solo abrirá el cine y el área de restaurantes (Foodcourt) DE 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Además, el 31 de diciembre abrirá de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y el 1 de enero solo abrirá el área de restaurantes y el cine de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Westland Mall

Este centro comercial ubicado en Panamá Oeste, durante los días 12, 13, 14 de diciembre abrirá de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., el 15 de diciembre el horario será de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. y el sábado 16 abrirá de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Del domingo 17 al jueves 21 de diciembre el horario será de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Por su parte, el 22 de diciembre Westland Mall abre de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. y el 23 de diciembre de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

El día 24 de diciembre el horario será de 11:00 a.m. a 10:00 p.m., el 25 de diciembre estará cerrado y del 26 al 29 de diciembre abrirá de 11:00 a.m. a 8:30 p.m.

Mientras que el 30 de diciembre abre de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y el 31 de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

El 1 de enero de 2018 estará cerrado este centro comercial.

Altaplaza Mall

Situado en la vía Centenario, mantiene un horario de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., de lunes a sábado y domingos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Los días 24 y 31 de diciembre abrirá de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y el 25 de diciembre de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Supermercados

Las cadenas de supermercados manejan diversos horarios, aunque la mayoría se mantiene abierto 24 horas como de costumbre, tal como son los casos de Supermercados Rey y Súper 99.

En el caso del Riba Smith, este supermercado anunció que mantendrá un horario en todas sus sucursales de 7:00 a.m. a 12:00 a.m., de lunes a sábados y los domingos de 8:00 a.m. a 11:00 p.m., durante todo el mes de diciembre.

Los Súper Extra abrirán a partir del próximo jueves 14 de diciembre hasta el sábado 30 de diciembre de 6:00 a.m. a 2:00 a.m.

El 25 de diciembre tendrán un horario de 10:00 a.m., y el 24 y 31 de diciembre estarán abiertos hasta las 12:00 a.m.