Cambio de gobierno no debe afectar negociación del TLC con China

Si bien todavía no hay una fecha definitiva para la V ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y la República Popular China, la misma se desarrollará en el mes de marzo, informó el viceministro de Comercio Exterior y Jefe Negociador de este acuerdo, Alberto Alemán, quien aclaró que es muy posible que este proceso de negociación se prolongue más allá del período de gobierno de la actual administración, pero descartó que esto pueda descarrilar las conversaciones con el gigante asiático por considerar que para Panamá este pacto comercial es un tema de Estado y no de un gobierno en particular.

Los equipos negociadores de Panamá y China se encontraron por última vez en la IV ronda de negociación, que se celebró en la ciudad de Panamá en el mes de diciembre, momento en el que no se fijó la fecha para la siguiente ronda a celebrarse en Beijing, debido a que en ese mes nuestro país recibiría la visita del presidente chino Xi Jingping y celebraría las fiestas de Navidad y Año Nuevo, mientras que en enero se celebraría la Jornada Mundial de Juventud (JMJ) y en febrero el Año Nuevo chino.

Sin embargo, una vez cumplido este calendario de actividades, en ambos países parecen estar calentando motores, toda vez que ya se ha señalado que la V ronda de negociación se verificará en marzo, luego de la celebración de los Carnavales.

Alemán, explicó a Capital Financiero que es factible que las negociaciones con China no concluyan antes de la transición del gobierno resultante de las elecciones de mayo próximo, pero como este acuerdo es un tema de Estado se tomarán las medidas que sean pertinentes para que la persona que resulte electa por los panameños pueda ser debidamente informada

Lea la nota completa en la edición impresa que circula este lunes 11 de febrero