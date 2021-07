Camipa aboga por una renegociación de ganar-ganar entre Minera Panamá y el Estado panameño

La Cámara Minera de Panamá (Camipa) emitió un comunicado en el que asegura que confía en que las renegociaciones para la definición de un nuevo contrato entre el Estado panameño y empresa Minera Panamá (First Quantum Minerals Ltd.), para la explotación de la mina Cobre Panamá, anunciadas por altas autoridades del Gobierno en días pasados, tenga como objetivo alcanzar los mejores beneficios para el país y a la vez mantener la confianza en el istmo para la atracción de inversión extranjera, no solamente la inversión minera.

En estos momentos Panamá se encuentra ante un escenario que puede ser capitalizado como una oportunidad dorada para mandar un mensaje claro y que de amplias garantías al mundo de que este país es serio y se respira un ambiente óptimo para que prosperen los negocios y las empresas, atrayendo así más inversiones que generan beneficios económicos para toda la nación, empleos de calidad para la población y contribuyen a los ingresos del país.

Al mismo tiempo, es un momento determinante para que se definan las bases y condiciones normativas, institucionales y de transparencia para que la sociedad panameña obtenga los mayores beneficios posibles de esta contribución económica que viene generando la minería. Así las cosas, la meta del nuevo contrato no puede ser otra que continuar promoviendo el desarrollo económico, social y ambiental sostenibles dentro de un marco de seguridad jurídica a largo plazo”, señaló el presidente de Camipa, Roberto Cuevas.

A juicio de Camipa, es fundamental que la opinión pública panameña comprenda que las industrias extractivas, como la minería moderna del siglo XXI, aplican los mejores procedimientos y protocolos en los que se mitigan los impactos en los ecosistemas y las comunidades, convirtiendo a la actividad en un verdadero motor dinamizador del desarrollo sostenible e inclusivo, en los ámbitos sociales, ambientales y económicos.

Recientemente esto se ha evidenciado, con la ocurrencia de un incidente fortuito en una tubería conductora de material rocoso, la respuesta contundente de la mina al poner en marcha los protocolos requeridos y que de manera rápida se controlaron, minimizaron y mitigaron los posibles impactos que este pudo haber causado, y la apertura para que se realicen las todas las investigaciones procedentes para determinar las causas técnicas de lo ocurrido y también así mejorar la futura capacidad de respuesta.

Finalmente, Camipa como entidad idónea de la actividad minera, exhorta a las partes negociadoras a mantener una comunicación hacia la opinión pública oportuna y suficiente, que evite que se sigan difundiendo las especulaciones, mitos y falsedades, generadas por grupos con intereses contrarios al desarrollo sostenible del país, a la institucionalidad democrática, a la diversidad y libertad de opiniones sobre cuáles actividades económicas se pueden realizar en nuestro país, a la seguridad jurídica de la inversión privada, y al estado de derecho.