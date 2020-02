Canal acoge inquietudes de sus clientes sobre medidas para afrontar la crisis del agua

El Canal de Panamá ha sido receptivo con la industria marítima y ha realizado modificaciones al sistema de reservaciones, permitiendo cambiar varias veces el conocido ETA, sin que el cliente sea penalizado.

Entre las medidas anunciadas por el Canal de Panamá está el cargo por registro de itinerario cuando el buque solicite su tránsito. Dicho cargo consiste en un pago por adelantado al momento de notificar su intención de tránsito en base al tamaño de buque.

Francis Zeimetz Jr., agente naviero y presidente de la Comisión de Agencias Navieras de la Cámara Marítima de Panamá (CMP) explicó que hay un rango para el cobro que varía dependiendo del tamaño del buque.

Citó el ejemplo que de 200 a 300 pies pagarían $5,000 más el cargo variable que depende del nivel diario del lago Gatún, el cual oscilaría entre 1% y 10% del peaje.

El concepto del cargo variable conlleva que cuanto más alto este el nivel del lago, menos porcentaje se cobraría, y de la misma manera, mientras más bajo el nivel del lago, mayor sería el porcentaje a pagar.

Los navieros se mostraron preocupados ante la disposición inicial de la ACP de penalizar en caso de que el ETA se cancelará, porque en ocasiones un barco tiene la intención de transitar; sin embargo, ocurre algo en su itinerario que lo desvía de la ruta.

No obstante, luego de conversaciones entre las partes se aclaró que no se va a dar restricciones y que el barco podrá cambiar varias veces su ETA, sin que sea penalizado, sólo que no podrá cancelarlo.

El administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, en un conversatorio con periodistas, en el que participó Capital Financiero, dijo que el Canal de hoy se acerca más a lo que fue con la administración estadounidense, cuando estaba centrado mayormente en el tránsito de materias primas y en ese sentido, Zeimetz Jr. dijo que desde su perspectiva se refiere a mantener el calado todo el año y que se pueda hacer negocio.

Eso incentiva a los graneleros a optimizar su calado.

El agente dijo que hoy día están llegando buques portacontenedores grandes con gran calado y es importante garantizarle su tránsito sin restricciones todo el año.

Las modificaciones al ETA permitirán, según la ACP, contar con mayores elementos para planificar la operación.

Este cargo será acreditado cuando el buque haga su tránsito, al momento de generar la factura, por lo que es considerado un adelanto de su costo de tránsito y no un costo adicional.

Michell De La Ossa Prieto

midelaos@yahoo.com

Especial para Capital Financiero