Canal de Panamá apoya reducción de emisiones en el transporte marítimo

El Canal de Panamá anunció que se unió a la Global Industry Alliance (GIA, por sus siglas en inglés), una iniciativa de asociación público-privada que reúne a los líderes de la industria marítima que buscan mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo internacional.

La GIA es una iniciativa de la Organización Marítima Internacional (OMI), en el marco del Proyecto de Asociaciones para la Eficiencia Energética Marítima Mundial (GloMeep, por sus siglas en inglés), un proyecto conjunto del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Fmam), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la OMI.

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano, anunció la inclusión de la vía interoceánica a la GIA dentro de las actividades del Panama Maritime World Conference and Exhibition, a la que asistió el secretario general de la OMI, Kitack Lim.

El anuncio tuvo lugar luego de que el Canal de Panamá firmara una carta de acuerdo el 15 de marzo, uniéndose oficialmente a este grupo de líderes mundiales de la industria.

“Hoy se marca un hito de mucho orgullo para el Canal de Panamá y el aporte que hace a través de la Ruta Verde al comercio marítimo mundial”, dijo el administrador Quijano. “La inclusión al GIA reafirma nuestro compromiso de llevar a la industria naviera a un futuro más limpio y eficiente, consolidando así nuestra trayectoria en la sostenibilidad y la innovación”, subrayó.

El Canal de Panamá se convierte en la primera organización latinoamericana en unirse a la GIA. Constituida en junio de 2017, la GIA es una asociación de 18 organizaciones marítimas que comparten su experiencia y proporcionan información técnica para la implementación de actividades concretas que contribuyan a la transición de la industria hacia un futuro bajo en carbono.

Para lograrlo, los miembros de la GIA buscan identificar y desarrollar soluciones innovadoras que aborden las barreras comunes para la adopción e implementación de tecnologías de eficiencia energética y medidas operativas.

La inclusión del Canal de Panamá en la GIA va en línea con los casi 105 años de historia de liderazgo ambiental.

Desde su apertura en 1914, la ubicación estratégica de la vía interoceánica ha permitido que los buques acorten la distancia y duración de sus viajes en comparación con rutas alternas, lo que reduce los costos y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Junto con la introducción del Canal ampliado en 2016, que ofrece una mayor capacidad y requiere menos movimientos de carga, se estima que el Canal de Panamá ha ahorrado más de 750 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono a lo largo de su historia.

El Canal de Panamá, también ha sido reconocido por sus iniciativas pioneras en sostenibilidad, como su Programa de Reconocimiento Ambiental “Green Connection”, que consiste en el Green Connection Award, el Environmental Premium Ranking y la Calculadora de Emisiones.

Juntas, las tres iniciativas promueven la reducción de emisiones al reconocer e incentivar buques que cumplan con los más altos estándares de desempeño ambiental, mientras ayudan a otros a mitigar sus propias huellas medioambientales.

La Calculadora de Emisiones también ayuda al Canal de Panamá a medir y reducir su propia huella de carbono, lo que permite una operación más eficiente, así como el desarrollo de una estrategia de bajo carbono y la búsqueda de una hoja de ruta para convertirse en una entidad capaz de alcanzar la neutralidad de carbono.

Los miembros de la GIA incluyen: Engineering (Shanghai) Ltd.; Bureau Veritas; DNV GL SE; Grimaldi Group; Lloyd’s Register EMEA; Maersk; MarineTraffic; MSC Mediterranean Shipping Company S.A.; Port of Rotterdam; Ricardo UK Ltd; Royal Caribbean Cruises Ltd.; Shell International Trading and Shipping Company Limited; Silverstream Technologies; Stena AB; Total Marine Fuels Pte Ltd; Wärtsilä Corporation; y Winterthur Gas & Diesel Ltd.