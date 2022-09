Canal Securities busca consolidar a Panamá como una plaza bursátil internacional y recibe dos premios de Campeón del Mercado

El ADN de Canal Securities se puede definir atendiendo a dos conceptos básicos que guían su accionar en el mercado financiero: “Personas atendiendo a personas” y “Entender el mundo como un solo mercado”. Y es eso precisamente lo que explica no sólo su rápido y sostenido crecimiento en la plaza panameña, sino también los premios “Campeón del Mercado” que le fueron otorgados durante el Foro de Inversionistas 2022 por la Bolsa de Valores de Panamá (Latinex) y la Cámara Panameña del Mercado de Capitales (Capamec). Estos premios fueron recibidos por Roberto Brenes, presidente de esta Casa de Valores y figura representativa del mercado de valores de Panamá. Mientras que Sergi Lucas, su CEO, conversó con Capital Financiero sobre la evolución de esta empresa que, como prueba de su éxito, con solo pocos años en el mercado ya ha logrado manejar un patrimonio de aproximadamente $300 millones.

Lucas, banquero y asesor patrimonial con 20 años de experiencia, destaca las ventajas con que cuenta Panamá para pasar de un centro bancario internacional en un centro financiero global. Igualmente analizó la coyuntura internacional y los altos niveles de volatilidad generados por la pandemia de coronavirus (COVID-19), la guerra entre Rusia y Ucrania y los recientes aumentos de la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés.

El CEO de Canal Securities destaca que Panamá es y seguirá siendo, si consolida su modelo de transparencia internacional, un “puerto seguro” para capitales que buscan mayor estabilidad, nuevas oportunidades de inversión y rendimientos estables, esto en un mundo cambiante, en donde la diversificación de las inversiones y obtención de réditos ajustados a los niveles de riesgo son una necesidad creciente.

Finalmente, dialogamos con Lucas sobre la apertura de la nueva sucursal de Canal Securities en David, provincia de Chiriquí, y la oportunidad que esto conlleva para el empresariado chiricano.

-¿Cuándo empieza esta historia de Canal Securities?

-Nuestra historia comienza en octubre de 2015 cuando obtenemos la licencia de casa de valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y a partir de allí hemos ido creando este modelo de negocios personalizado que nos caracteriza.

-¿Cuánto maneja de activos Canal Securities y dónde focaliza mayormente eso, qué tipo de inversiones o si tienen algún tipo de clientes?

-Canal Securities tiene cerca de $300 millones en gestión y viene con un crecimiento sostenido desde su fundación. El modelo de negocios nuestro se basa más bien en lo que le llamaríamos la banca privada tradicional, no somos una casa de valores de trading puro como vemos por ejemplo en el modelo estadounidense, más bien servimos clientes que necesitan un asesoramiento para administrar su patrimonio.

“Nuestro fuerte está en el asesoramiento patrimonial, desde hace ya tres años tenemos nuestro propio puesto de bolsa. Somos estructuradores de emisiones en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) donde solo estructuramos aquellas emisiones que nosotros mismos compramos y nos atrevemos a recomendar a nuestros clientes. Nuestro modelo de estructuración no es estructurar a cualquier emisor, buscamos emisores que nos den la confianza para sacar un instrumento de calidad que nosotros mismos como dueños compramos para nuestras carteras. Adicionalmente tenemos una cartera de fondos de inversión propios en los que desarrollamos estrategias de inversión donde sentimos que podemos aportar valor al inversionista. Este es el caso de nuestro Fondo de Liquidez Mejorada y el fondo de Selina”.

-¿Cuál es el margen de rentabilidad que ofrece Canal Securities a sus clientes?

-Depende del instrumento, las últimas emisiones que sacamos están entre 6% y 7% de retorno y como ejemplo tenemos, la emisión de lo que era el antiguo Hotel Trump, hoy en día es un JW Marriott, nosotros hicimos la emisión por $20 millones con unas garantías de casi 50 millones en activos inmobiliarios depositados en un fideicomiso y una tasa del 7% anual pagadero trimestralmente. Ese tipo de productos están muy bien garantizados, estamos hablando de tres veces a uno de deuda con buena tasa y con buen flujo de caja, son ese tipo de estructuras las que nos gusta llevar a nuestros clientes y al mercado.

-¿Supongo que su clientela no se limita al mercado local, para tener una cartera de $300 millones en activos, su oferta debe ser muy atractiva para los clientes internacionales?

-Panamá es un mercado de confianza donde el inversionista panameño necesita confiar en la casa de valores con la que trabaja, al principio por ser nuevos en el mercado no teníamos esa confianza todavía, y nos fue más fácil atraer a inversionistas extranjeros, eso pasó hasta el 2020.

“A partir de entonces, empezamos a trabajar arduamente en el mercado local y, hoy en día, estamos a la par entre clientes locales e internacionales. Un ejemplo es el premio que nos dieron de campeones de mercado por una sociedad de inversión que le hicimos a una de las familias relevantes del país, y eso más allá del premio que nos llena de mucho orgullo también nos da la señal que en el mercado panameño, las grandes familias panameñas ya empiezan a conocer y a confiar en Canal Securities para manejar sus inversiones”.

-Ahora en un mercado que se está caracterizando por la volatilidad y el aumento de tasas, ¿cuáles son las proyecciones de Canal Securities para lo que resta del año y el 2023?

-El mercado local tiene una característica que lo hace muy interesante, sobre todo el de renta fija tiene muy poca volatilidad y eso convierte a las inversiones en un cuasi plazo fijo, a diferencia de la renta fija internacional que en función de la subida y bajada de tasas tienen cierta volatilidad.

“Nosotros desde ya hace un par de años venimos apostando porel mercado local de empresas que conocemos y que confiamos que van a pagar sus cupones y eso nos da mucha estabilidad para las carteras de nuestros clientes. A nivel internacional estamos viviendo una situación bastante compleja, una inflación disparada con una subida de tasas para tratar de controlarla a través de una economía que no tenemos claro que esté del todo con buena salud.Creemos que podemos estar ya dentro de un recesión global enmascarada por el dopaje a la economía que han llevado a cabo los bancos centrales. Sobre todo en los mercados internacionales estamos viendo inflaciones del 10% y 12%, las subidas de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) han sido muy agresivas en estos meses y eso normalmente siempre es el preludio de una crisis, de una corrección.

“Creemos que hay que estar listos para eso porque para nosotros estos escenarios son oportunidades donde nuestros clientes, aquellos que tienen el perfil adecuado, toman posiciones importantes y por eso obtienen beneficios importantes a largo plazo”.

-Hay que destacar que en Panamá, la última crisis global, que vivimos fue en 2008, se mantuvo muy estable, las tasas igual. ¿Quizás esta sea una oportunidad para la bolsa de valores y las casas de valores que están aquí operando puedan atraer capitales internacionales a refugiarse en nuestro país?

-Panamá sigue siendo un país refugio por sus fortalezas estructurales ya mencionadas, pero sin lugar a dudas el país debe atreverse a derribar ciertas barreras propias para convertirse de verdad en un centro financiero global. Por ejemplo, los servicios offshore son un negocio que ya pasó y si como país no nos atrevemos a evolucionar, cada día nos vamos a quedar más lejos de las posiciones de liderazgo. El mundo puso una barrera entre el onshore y offshore, y sin lugar a dudas el que va a subsistir es el primero, que además es infinitamente más relevante.

“Panamá tiene que desarrollar las herramientas para competir con los otros centros financieros y para ello debemos copiar lo bueno de las mejores plazas, tropicalizarlo y traerlo a Panamá. Las fortalezas estructurales del país junto con esta importación de servicios de valor agregado nos posicionarán sin lugar a duda como referentes y sin tantos grises!!!

“Hoy en día nuestros clientes ven a Panamá como un lugar con grandes oportunidades para invertir y han ido participando al mercado en el mercado de renta fija principalmente y sus retornos han sido positivos y estables. Me lo decía en estos días un cliente, que a su vez es cliente de un banco muy importante en Europa, nuestros retornos aquí en Panamá están muy por encima de los que tienen allá, y eso creo que como empresa y como país es una de las ventajas que tiene este mercado y que todos tenemos que aprovechar”.

-¿Otra ventaja sería el dólar, muchas monedas de la región se están devaluando?

-Sin lugar a dudas, y creo que debemos seguir apostándole a Panamá que tiene una serie de ingredientes que nosotros mismos no hemos terminado de desarrollar, vamos a posicionar a Panamá como hub financiero y de inversiones. Hoy en día es un hub bancario, pero no es un centro regional de inversiones todavía. Panamá tiene muchas cosas muy interesantes que desarrollar, que si se hacen bien, probablemente se convertirá en el Singapur de Latinoamérica, porque todavía no lo es, tiene que trabajar para lograrlo, pero si activa una serie de elementos que tiene a la mano, podría hacerlo y sería muy beneficioso para todo el mundo.

-Todavía hay muchas empresas grandes en Panamá que no se acercan al mercado de valores, pese a que es una oportunidad para capitalizarse sin perder el control de la empresa.

-La banca ha sido el gran competidor del mercado de capitales, el crédito en Panamá había sido relativamente accesible y eso que las empresas se pensaran dos veces ir al mercado de valores, que pide una serie de requisitos como los estados financieros auditados, tener calificación, pero ya las empresas han llegado a un punto de madurez y de tamaño que ya saben que el mercado de capitales es imprescindible si quieren seguir creciendo y si quieren ir reduciendo sus costes de fondeo.

“El mercado de capitales tiene una serie de beneficios, por ejemplo, no tienen el Fondo Especial de Compensación de Intereses (Feci) que pagan las empresas y para el inversionista no tiene el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), son algunas de las muchas ventajas de estar en el mercado de capitales”.

-Recientemente se derogó la Ley 122 aprobada originalmente para potenciar el mercado de capitales ofreciendo incentivos a la inversión en el sector turístico y el mercado inmobiliario. ¿Qué impacto tendría estas normas en el mercado de valores?

-Nosotros casualmente tenemos intereses en el sector turístico a través del mercado de capitales. Fuimos los responsables de una estructuración vinculada al Grupo Selina, que ha hecho bajo al amparo de la Ley cuatro ubicaciones.

“Creo que este tipo de leyes son necesarias en Panamá para tratar de recuperar el tiempo perdido con nuestros competidores a nivel turístico, México, Colombia y República Dominicana nos llevan 20 años de ventaja, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, al mismo ritmo, esa brecha se va a mantener, si lo que queremos es acortarla, tenemos que hacer el esfuerzo para desarrollarlo.

“La Ley era interesante porque involucró el mercado de capitales, lo cual le dio una estructura de confiabilidad al inversionista y de acceso al crédito para proyectos turísitcos, que de otra manera era muy difícil, tú puedes participar en proyectos desde el punto de vista privado, pero cuando tú lo haces a través del mercado de capitales hay toda una serie de reglas del juego que le dan la confianza al inversionista para poder invertir. Eso abre el abanico de posibilidades en cuanto a tamaño de inversionistas. Obviamente el inversionista primero evalúa el proyecto antes de invertir, pero el hecho de que este a través del mercado de capitales es un elemento importante y además es un elemento de control para los propios proyectos porque tienen que pasar el filtro del propio mercado.

“Al mercado nadie lo puede corromper, el mercado es eficiente por naturaleza, y, por lo tanto, el que coloca en el mercado de capitales es porque ha hecho un gran trabajo, tiene un proyecto real y va a echar hacia adelante, sino no va a colocar ningún centavo en el mercado”.

-¿Cómo lograr en algún momento que el panameño de a pie pueda beneficiarse con el mercado de valores como ocurre en Europa y Estados Unidos (EE.UU.) que compran acciones?

-Creo que es culpa de las propias casas de valores porque obviamente nos hemos ido a buscar a los clientes grandes, porque de alguna manera con un cliente haces un volumen determinado, pero creo que esto está empezando a cambiar, la llegada de plataformas Fintech ha hecho que todo el mundo comience a moverse y luego un tema de regulación. La regulación de la SMV hasta hace poco era y sigue siendo bien pesada para las casas de valores y hace que sea difícil el poder abrir una cuenta para un cliente con $1,000 por ejemplo, porque el proceso de debida diligencia es el mismo para uno de $1,000, que, para $1 millón, lo cual no hace sentido.

“La SMV ya ha tomado nota de eso, está trabajando un acuerdo para abrir cuentas de inversión rápidas, de tamaño más pequeño, igual que tiene la banca hoy en día la cuenta simplificada, la Superintendencia quiere en el fondo democratizar las inversiones. No es justo que en este país la gente con mayor poder adquisitivo pueda acceder a una serie de instrumentos de inversiones y que la gente con menor capacidad económica o de ahorro tenga que limitarse a una simple cuenta de ahorros porque recordemos que para optar a un plazo fijo necesitas mínimo $10,000. Hay que darle la oportunidad a la gente de mejorar su calidad de vida y el mercado de capitales puede ser una vía en la gestión de sus ahorros, sean grandes o pequeños.

-Canal Securities acaba de abrir una sucursal en David, provincia de Chiriquí. ¿Por qué abrir un local físico en Chiriquí?

-Nuestro presidente y alma de Canal Securities es un chiricano ilustre, Roberto Brenes, y como tal jala hacia su tierra y eso es importantísimo.

“En segundo lugar, cuando nosotros estábamos colaborando con el banco (Canal Bank), a mí me tocó ir muy a menudo a Chiriquí, conocer a los chiricanos y me fascino la forma de ser y los valores que tenían, creo que es una sociedad muy interesante, de la que nos gustaría estar más cerca. Y finalmente porque nos dimos cuenta que todo el mundo se pelea los clientes que hay del puente de las Américas para acá, pero nadie atiende de una manera directa a los clientes que están del Puente de las Américas para allá. Chiriquí es un lugar donde hay empresarios exitosos con patrimonio, y tienen que igualmente recibir atención y servicio, por eso decidimos abrir la primera sucursal de una casa de valores en Chiriquí para atender el mercado chiricano.

“Chiriquí es un mercado muy interesante, obviamente tiene unas condiciones geográficas privilegiadas, pero creo que parte de lo que hoy es Chiriquí es gracias a los chiricanos, a la forma de trabajar, a la disciplina que tienen en el trabajo, a lo comprometido que son con su tierra y su comunidad, y eso hace una gran diferencia, es un lugar estratégico que hemos visto como ha venido creciendo y que estamos convencidos que seguirá creciendo.

-¿Debemos concluir que en Chiriquí hay empresarios exitosos que requieren diversificar las oportunidades de inversión de sus patrimonios?

-Con el tema de diversificación coincido plenamente contigo, la banca ha canibalizado el concepto de inversión a través de la cuenta de ahorros y el depósito a plazo fijo, pero para ciertos empresarios diversificar sus fuentes de inversión es importante y bueno para eso estaremos inaugurando nuestra sucursal allá, tratando de brindar un servicio como el que tenemos aquí, pero en territorio chiricano”.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero