Canciller firma acuerdos de turismo y consultas políticas en Jordania

La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, se reunió con el Rey Abdalá II de Jordania y se firmó un acuerdo sobre turismo y otro sobre consultas políticas. Así lo informó la Cancillería de la República de Panamá.

La canciller ha sostenido reuniones con los titulares de Relaciones Exteriores y de Planificación y Cooperación Internacional del Reino Hachemita de Jordania, donde cumple misión oficial, en el marco de la política exterior, enfocada al acercamiento y fortalecimiento de las relaciones con el Medio Oriente, Asia y África.

Con el monarca jordano, la funcionaria intercambió criterios sobre la importancia de la paz y la seguridad internacional.

En ese contexto, felicitó los esfuerzos de Jordania mediante la iniciativa del Proceso de Aqaba para contribuir a la paz en la región.

En la reunión se enfatizó en el rol de ambos países en la promoción del diálogo para la paz y la seguridad internacional y en el multilateralismo como vía para encontrar consenso y estrategias eficaces en la materia.

En el encuentro con el Ministro jordano de Asuntos Exteriores y Expatriados, Ayman Husseis Abdullah Al Safadi, resaltó la firma de los acuerdos para impulsar el turismo y las consultas políticas entre Cancillerías, lo cual fortalecerá las relaciones bilaterales.

En su encuentro con la Ministra de Planificación y Cooperación Internacional, Mary Kawar:, acordaron el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de desarrollo económico en función del interés de Jordania sobre el funcionamiento de las zonas francas en Panamá, para lo cual una delegación jordana integrada por representantes del sector público y el privado visitará el país próximamente.

Igualdad de género

El tema de género fue de interés para las partes, resaltando que tanto Panamá como Jordania son Champions Regionales de la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial, lanzada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para contribuir a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible, centrado en la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor.

En ese contexto, compartieron los avances registrados en ambos países como en el caso de Panamá la Ley 56 que establece una participación del 30% de las mujeres en juntas directivas del Estado y de entes regulados, el Sello de Igualdad de Género, y la Iniciativa de Paridad de Género (IPG), en alianza con el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La agenda de la Vicepresidenta y Canciller en Jordania continúa con un encuentro con la Princesa Sumaya Bint El Hassan, presidenta de The Royal Scientific Society y enviada especial de la Unesco para la ciencia al servicio de la paz, una conferencia académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Jordania.

También tendrá una participación en el Panel” Women in MENA’s New World of Work” del Foro Económico Mundial, en la reunión de líderes económicos mundiales sobre “El Medio Oriente en un mundo multiconceptual” y en el Foro Nuestro Planeta, y una serie de reuniones bilaterales con líderes del Medio Oriente y África del Norte, sobre temas de interés común y de la Agenda Global de Desarrollo.