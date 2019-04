Candidatos presidenciales presentan sus planes de gobierno en CADE 2019

La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2019 ¿Panamá está tu futuro en riesgo? “La ruta es compromiso de todos”, desarrolló su segundo día de ponencias en la que se enfatizó en los pilares de Productividad con Sostenibilidad, Sectores Productivos Estratégicos, Competencia y Apertura Económica como fórmula para lograr el desarrollo sostenible; existiendo un eje transversal que tiene que ver con la institucionalidad y gobernabilidad del país, que refleja claramente que el desarrollo económico sostenible solamente es posible con la estabilidad social y política, basada en una fuerte institucionalidad y gobernabilidad.

Para Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la Asociación panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), al hacer un balance sobre la segunda jornada del evento destacó la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática del país, promover la innovación y mejorar la calidad de la educación: “Hacemos el llamado de atención a que trabajemos de manera formal y responsable en la reconstrucción de esa institucionalidad como un eje transversal. Temas como la innovación, la ciencia y la tecnología también deberían ser considerados ejes transversales para el desarrollo. Aquellos países que no innoven y que no pongan la tecnología al uso de su diario vivir, tampoco van a tener crecimiento económico sostenible y es cada vez más imperiosa la necesidad de adecuarnos, actualizarnos y modernizarnos, sobre todo en la educación y así preparar nuestro talento humano para que puedan competir”

CADE 2019 cerrará este viernes 12 de abril con la expectativa que toda la ciudadanía conozca en qué consiste el documento Panamá Visión País 2050 y cómo ser cada uno parte de su ejecución.

Además, los candidatos a los Presidencia de la República tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas de gobierno frente al torneo electoral del 5 de mayo.

El horario en que cada uno de los candidatos a presidente o vicepresidente presentará será: 9:00 a.m. José I. Blandón por los partidos Panameñista y Popular, 10:00 a.m. José G. Carrizo, por los partidos PRD y Molirena, 11:00 a.m. Ana Matilde Gómez por libre postulación, 1:00 p.m. Marco Ameglio por libre postulación, 2:00 p.m. Saúl Méndez por el Frente Amplio por la Democracia (FAD), 3:00 p.m. Rómulo Roux por los partidos Cambio Democrático (CD) y Alianza y finalmente, a las 4:00 p.m., Guillermo Márquez Amado por libre postulación.

