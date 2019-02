Candidatos presidenciales presentan sus propuestas al electorado en el primer debate presidencial

Los siete candidatos a la Presidencia de la República de Panamá, cuatro por partidos políticos y tres por la libre postulación, participaron en el primer debate presidencial organizado por la Universidad de Panamá, en donde presentaron sus planes de gobierno en cuatro áreas: educación, producción nacional , salud y reforma constitucional.

El primer tema que se abordó fue la transformación de la educación panameña, en esta área Laurentino Cortizo , candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el partido Molirena prometió crear un fondo de $200 millones para becas universitarias, becar a los formadores de formadores docentes que son alrededor de 400, apoyar el programa de primera infancia de 0 a 5 años “Estudiar sin hambre” para combatir la desnutrición.

La educación será el programa estrella de su gobierno, afirmó el candidato presidencial.

Rómulo Roux, candidato presidencial de los partidos Cambio Democrático y Alianza, dijo que invertirá el 6% del PIB en educación, construirá más escuelas, con mejor entrenamiento de docentes en nuevos métodos y tecnologías y descentralizará al Ministerio de Educación (Meduca).

Garantizará más empleos porque un padre desempleado incide en un aumento de la deserción escolar.

Marco Ameglio, candidato de libre postulación, opina que se debe dar una revolución educativa que impulse la creación de una autoridad educativa; además de impulsar las descentralización de los recursos educativos.

Saúl Méndez, candidato presidencial del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD) sostuvo que la educación excluye a 240,000 jóvenes que no trabajan, ni estudian. Desertaron más de 15,000 estudiantes, por lo que propone que el 6% del PIB sea destinado a la educación, además propuso que los educadores tengan acceso a estudios de maestría y postgrado en pedagogía.

Denunció que quienes ya han hecho gobierno en los últimos 30 años son responsables de cómo está la educación.

Ana Matilde Gómez, candidata presidencial de libre postulación argumenta que hay que cambiar el sistema, despolitizar el Ministerio de Educación (Meduca), cumplir con la ley y dar el 6% del PIB para acabar con las escuelas rancho y las multigrados. Aseguró que mantendrá la beca universal a quienes tengan mayor rendimiento académico.

Dijo que es inconcebible que a punto de iniciar clases en el 2019, todavía hay 86 escuelas en mal estado.

José Blandón, candidato presidencial del Panameñismo y del Partido Popular explicó que ya existe una hoja de ruta del Compromiso Nacional por la Educación, pero falta un presidente para ejecutarlo. Prometió destinar 6% del PIB para educación y 1% para tecnología, además de descentralizar la educación.

Dijo que “el Meduca es un monstruo burocrático y centralizado” y que mientras eso no cambie, no se podrá modernizar, la Ley 50 establece la descentralización y no se ha ejecutada.

Ricardo Lombana, candidato de libre postulación, afirmó que no se puede mejorar la educación, si no se deja de robar.

Dijo que ha identificado de $800 millones en el presupuesto general del Estado que se han ido en botellas, consultorías, sobrecostos, pero con su gobierno estos recursos se destinarían a educación, cultura y deporte.

Sector agropecuario

Roux dijo que hará un plan de Estado que incluya desaparecer la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), se apoye al productor, se modernice el agro con el programa “cosechando futuro” para que el sector sea un generador de empleo.

Dijo que los funcionarios de Aupsa pasarán a otras entidades gubernamentales cuando eliminen esa entidad.

En tanto, Cortizo aseguró que construirá una política de Estado para apoyar al sector agropecuario con mercados públicos interno y externo.

Advirtió que se acabó el relajo de las importaciones por Aupsa, ya que en su gobierno será eliminada y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) apoyará a los productores nacionales y no a los Guyana.

Afirmó que se comprará a los productores nacionales para las escuelas, fuerzas públicas, hospitales y también creará un programa agresivo para cosechar agua.

Por su parte, Blandón recordó que hace 13 años presentó el proyecto de Ley 189 para eliminar la Aupsa, pero fue rechazado por el gobierno del PRD.

Méndez dijo que quienes prometen mejoras para el sector agropecuario son quienes lo han quebrado porque respaldaron el Tratado de Libre Comercio (TLC), además propuso eliminar la anarquía de mercado y subir el salario para consumir los productos nacionales.

Lombana también prometió eliminar Aupsa, el control de precio y retomará el proyecto de la cadena de frío.

Gómez dijo que hay que revisar los Tratados de Promoción Comercial (TPC) porque nadie “nos impone no revisar, además que la Aupsa no es parte del tratado, sino que fue invento nacional”, sustentó.

La candidata presidencial considera que hay que aumentar la producción y comprarla para las escuelas, cárceles, así como invertir en caminos de producción, sistemas de riego y cadena de frío.

Ameglio dijo que cada quinquenio se ha engañado a los productores; prometió controlar las importaciones, propuso llevar tecnología al campo, democratizar el crédito y que la agroindustria brinde valor agregado.

Salud

José Blandón dijo que existe un fondo estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que permitiría comprar medicina más barata y prometió regular el margen de ganancia de las farmacéuticas.

También denunció que la ley de unificación de compra de medicamentos está engavetado en la Asamblea Nacional por los diputados de oposición.

Sobre la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS) cree que es necesario hacer un estudio actuarial del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para analizar lo grave de la situación.

Dijo que analizará la propuesta de dividir en dos a la CSS y cómo mejorar los rendimientos de las finanzas porque tienen muchos terrenos ociosos.

Mientras que Cortizo afirmó que priorizará la salud preventiva, fortaleciendo los centros de salud, mejorando la coordinación entre CSS y el Ministerio de Salud, creará farmacias populares con medicamentos genéricos, unificará las compras de los medicamentos y actualizará la tecnología y logísticas de la institución.

Roux dijo que presentó un proyecto de ley de medicina garantizada, de modo que si el asegurado no encuentra medicamentos en las instituciones de salud pública pueda recibirlas gratis de farmacias privadas.

Durante el debate, este candidato pidió a los asegurados que guarden su recibo de compra de medicamentos en farmacias privadas porque le reembolsarán el dinero, porque ese es su derecho.

Méndez aseguró que en su gobierno habrá un solo sistema de salud público sin ningún tipo de privatización y que la población sea atendida.

Dijo que “la salud no es un negocio, es un derecho del pueblo y lo vamos hacer cumplir”. Propone un modelo que dignifique la vida humana y que no responda a los “100 ultramillonarios que acumulan $20.000 millones, gracias a los partidos políticos tradicionales”.

Mientras que Gómez, calificó de “canallada” que panameños mueran por falta de operaciones y medicamentos. Prometió romper el oligopolio de medicamentos, que hace que mientras en Panamá el medicamento Lisinopril cuesta más de $1.00 y en España está en $0.07 centésimos.

Dijo que todos los partidos sabían del problema en el programa de invalidez, vejez y muerte de la CSS, pero no hicieron nada.

Para Lombana , los partidos políticos son los responsables de los medicamentos caros y la corrupción.

Reforma Constitucional

Gómez cree en una Constituyente Originaria y propuso cambiar la forma en que se nombra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tener un Tribunal de Constitución, cumplir con la ley de carrera judicial y establecer el Consejo Superior de la Judicatura.

Méndez también se mostró a favor de una Constituyente Originaria convocada por el pueblo, sin exclusión de los campesinos, indígenas, mujeres y juventud .

También propuso el derecho a revocar el mandato a nivel de presidente, diputado, alcalde, representante por corrupto o incapacidad.

Por su lado, Cortizo sostiene que de los 15 títulos que tiene la Constitución Nacional hay tres capítulos que necesitan ser cambiados y que están relacionados con los tres órganos del Estado. Propone realizar una reforma constitucional con la nueva asamblea electa el próximo 5 de mayo.

En tanto, Blandón opina que la única forma de hacer la reforma es a través de una Constituyente en la primera semana de julio. Sin embargo, dijo que es ilusorio que se realice con la Asamblea electa el próximo mayo porque son parte del problema, pues se requiere reducir la cantidad de diputados y eliminar los suplentes.

Roux dijo estar de acuerdo con una Constituyente , haciendo cambios puntuales como eliminándole al próximo gobierno la posibilidad de nombrar a siete magistrados de la CSJ.

Lomabana, igualmente se mostró a favor de una Constituyente, pero sostuvo que esas promesas de los candidatos de partidos deben ir a la Asamblea donde se encontrarán con diputados que pedirán nombrar botellas, en vez de estar en la cárcel .

Para Ameglio es impostergable un nueva Constitución, pero no a través de una Constituyente y prometió llamar a un pacto nacional para concretar un documento con los cambios que los panameños requieren.

Próximo debate

El segundo debate presidencial se llevará a cabo el próximo 10 de abril, también promovido por el Tribunal Electoral (TE), organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y producido por TVN Media.

Durante la realización de este último debate, se permitirán las concentraciones de apoyo a los aspirantes y serán supervisadas por el Cuerpo de Delegados Electorales.

Orlando Rivera

orriver22@gmail.com