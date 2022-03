Capac advierte que una huelga en el sector construcción podría dejar pérdidas de $100 millones

El vicepresidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Alejandro Ferrer, aseguró que de darse la huelga convocada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), dentro del proceso de negociación de una nueva Convención Colectiva, las consecuencias serían catastróficas tanto para el sector construcción como para el resto de la economía del país.

El empresario recordó que una situación similar se registró hace cuatro años, cuando los trabajadores afiliados al Suntracs realizaron una huelga de casi un mes, lo que le costó al país pérdidas económicas por el orden de los $1,000 millones.

Aunque admitió que debido a la situación económica que se vive en la actualidad, por la pandemia de coronavirus, el costo de otra huelga no será el mismo, señaló que las pérdidas en esta ocasión podrían rondar los $100 millones.

Ferrer reiteró que esto dejará efectos negativos en Panamá, destacando la necesidad de apostar a mantener los puestos de trabajos ocupados y crear las condiciones necesarias para la activación de la industria local.

“En la huelga todo el mundo pierde, pierde la empresa del obrero que no trabaja y no percibe los salarios. Esto se convierte en un tema de resistencia, sin embargo, estamos tratando de recuperar el terreno y no pensamos que la huelga debiera ser la solución por las afectaciones que tiene a la industria, por ende un tema complicado y todo mundo pierde”, expresó el vicepresidente de la Capac.

Ferrer expresó que si ambas partes, Capac y Suntracs no logran llegar a un acuerdo en materia económica antes del llamado a huelga, convocada para el próximo lunes 4 de abril, el sector patronal se mantendrá en la mesa de negociación a fin de lograr un entendimiento con la dirigencia sindical, por considerar que la única forma de salir de esta situación es negociando un acuerdo.