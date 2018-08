CAPAC espera transacciones por $120 millones en Expo Habitat 2018

Con el lema “Aprovecha tu momento de oportunidades”, la Comisión organizadora de Ferias de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), realizará la trigésima primera versión de CAPAC Expo Hábitat, del 5 al 9 de septiembre, evento en el que se esperan transacciones por el orden de los $120 millones.

CAPAC Expo Hábitat 2018, que se desarrollará en el Centro de Convenciones, cubriendo un área de más de 18 mil metros cuadrados, en donde más de 400 expositores presentarán a los asistentes una amplia oferta de productos comerciales, inmobiliarios y educativos por parte de más de 400 empresas de construcción, bienes raíces y promotoras ofrecerán más de 600 proyectos de casas, apartamentos y terrenos ubicados en sectores como Arraiján, Bella Vista, Betania, La Chorrera, Las Cumbres, Juan Díaz, Pacora, Pueblo Nuevo, Río Abajo, 24 de Diciembre y San Francisco al igual que en áreas de playa, ríos y montaña, así como en los principales distritos de las provincias del país. Habrá ofertas de viviendas desde $40 mil, amparadas por la Ley de Interés Preferencial y el Fondo Solidario de Vivienda (FSV).

El ingeniero Fernando Méndez, presidente del Comité Organizador de CAPAC Expo Habitat 2018, aseguró que para este año estarán presentes 14 entidades de la banca hipotecaria estatal y privada que, luego de evaluar la documentación presentada, pueden completar la operación en el mismo recinto ferial.

“Tendremos las últimas tendencias en acabados, decoración, maquinaria y equipo liviano, tecnología, productos utilizados en la industria, así como también proyectos habitacionales y comerciales con atractivas ofertas de financiamiento”, dijo Méndez.

Durante el evento se realizará una rueda de negocios en la que se esperan transacciones por otros $20 millones

Feria de Ingeniería y Tecnología de China

Méndez agregó que por primera vez en Panamá se realizará en CAPAC Expo Habitat la Feria de Ingeniería y Tecnología de la República Popular China.

“La delegación china escogió a Panamá para efectuar el evento que tradicionalmente realizan en distintos países del mundo, porque vieron en CAPAC Expo Hábitat 2018 el escenario adecuado y con la capacidad ferial que se requiere para la exposición de sus productos y servicios”, señaló Méndez.

Para la Feria de Ingeniería y Tecnología habrá exposiciones de 16 empresas chinas, en un área de más de 400 metros cuadrados de exhibición. Entre las empresas que se darán cita figuran fabricantes y contratistas chinos que buscan oportunidades de negocio en Panamá y la región.

Una lista que incluye a empresas como China Railway Group Limited, China Civil Engineering Construction Corporation, Zhejiang Machinery&Equipment I/E Co., Ltd. y Beijing Urban Construction Group Co., Ltd.

De la mano con CMEC International Exhibition, la CAPAC realizará el 6 de septiembre entre las 2:00 y las 6:00 de la tarde, el Foro Gestión de Inversión e Infraestructura a través del modelo de Asociación Público Privadas, en el Teatro La Huaca.

El presidente de la Comisión Organizadora de Ferias agregó que se espera que con la entrada de nuevas empresas contratistas, se abra una ventana de oportunidades tanto comerciales como de empleo para todos los panameños.

Actividades de negocios y educativas

Paralelo a CAPAC Expo Hábitat 2018, se llevará a cabo el jueves 6 de septiembre la Rueda de Negocios que este año celebra su décima primera versión, que busca facilitar acercamientos comerciales entre 80 inversionistas extranjeros y panameños, los cuales sostendrán aproximadamente 150 reuniones de negocio.

“Nos visitarán sociedades de Alemania, Costa Rica, Estados Unidos, Colombia, México, Brasil, entre otras, pues ven en nuestro país el lugar apropiado para desarrollar sus proyectos”, señaló Méndez. En la Rueda de Negocios, la CAPAC proyecta que se cierren transacciones por el orden de los $20 millones. Se ha organizado conferencias técnicas, que contribuirán con la formación profesional de los actores de la construcción, que podrán actualizarse sobre nuevas tecnologías. La feria trae consigo, los talleres “Hágalo Usted Mismo”, enfocados en brindarles a los visitantes conocimientos aplicados a través de actividades prácticas. En la lista sobresale cómo puede mejorar, dar mantenimiento o arreglar diferentes situaciones que se les pueden presentar en los hogares. Se ofrecen, entre otras, prácticas de plomería, albañilería, acabados, decoración, instalación, recubrimiento.

Otra de las actividades son los Campamentos de Seguridad, con el fin de minimizar los accidentes de trabajo en las obras de la construcción. Está dirigido, principalmente, a estudiantes y profesionales del sector de la construcción.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero