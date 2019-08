“Capitalismo salvaje” se apodera de una Venezuela plagada por crisis

Después de años de expropiaciones, hiperinflación, quiebras y colapsos financieros, se podría perdonar a lo que queda del sector privado de Venezuela si perdieran la esperanza en la economía del país.

Pero los empresarios de Venezuela dicen que la crisis económica en la nación sudamericana ha acelerado los movimientos del gobierno del presidente Nicolás Maduro para alejarse del socialismo de su predecesor Hugo Chávez hacia un mercado más libre.

“Los precios se han liberado de manera efectiva y se puede pagar con dólares”, dijo un alto ejecutivo de bienes de consumo. Venezuela ha “adoptado un capitalismo salvaje”.

Los ministros no han anunciado oficialmente los cambios en las políticas y no estaban disponibles para entrevistarse. Pero en los últimos meses, los empresarios dicen que no se han aplicado las reglas que restringen las transacciones en moneda fuerte, que se han eliminado muchos controles de precios, que se han liberado las importaciones y que la economía golpeada de Venezuela se ha dolarizado rápidamente.

Como resultado, algunos bienes que anteriormente eran escasos o imposibles de obtener han reaparecido en las tiendas, aunque sus precios están fuera del alcance de la gran mayoría de los compradores. La inflación ha caído desde sus niveles estratosféricos de más del 100,000% el año pasado a un nivel esperado de varios 1,000% este año.

“La economía se ha estabilizado hasta cierto punto”, dijo Dimitris Pantoulas, analista y consultor con sede en Caracas. “Era un caos, con colas por todas partes y sin comida. Pero ahora, aunque es mucho más caro, puedes obtener lo que quieres”.