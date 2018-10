Casa Blanca condena “actos terroristas” contra los Clinton y los Obama

La Casa Blanca condenó el miércoles por la mañana lo que denominó “intentos de ataques contra el presidente Obama, el presidente Clinton, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton y otras figuras públicas” tras la incautación de “posibles artefactos explosivos“.

A través de un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders calificó estos hechos de “actos terroristas despreciables” y aseguró que recaerá sobre los responsables todo el peso de la ley.

De igual manera, el vicepresidente de EU, Mike Pence, condenó a través de su cuenta de Twitter lo que denominó “acciones cobardes” contra el ex presidente Obama, los Clinton e hizo mención a la cadena de televisión CNN, entre otros.

We condemn the attempted attacks against fmr Pres Obama, the Clintons, @CNN & others. These cowardly actions are despicable & have no place in this Country. Grateful for swift response of @SecretService , @FBI & local law enforcement. Those responsible will be brought to justice.



Minutos después la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders se sumó al vicepresidente al condenar también las amenazas contra CNN y remarcó en su cuenta de Twitter que se trata de una “situación en desarrollo y que el presidente Donald Trump y su administración está monitoreando muy de cerca”.

This is an ongoing situation that President Trump and his admin are monitoring closely. Our condemnation of these dispicable acts certainly includes threats made to CNN as well as current or former public servants. These cowardly acts are unacceptable and wont be tolerated. https://t.co/YbMbCUWMPC

— Sarah Sanders (@PressSec) October 24, 2018