Casa Blanca: EE.UU. evacuó a 17,000 personas de Kabul la semana pasada

El ejército estadounidense evacuó a unas 3,800 personas del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul en las últimas 24 horas, anunció la Casa Blanca el sábado, y 17,000 desde el 14 de agosto, el sábado antes de que los talibanes ingresaran a Kabul.

La Casa Blanca dijo que un total de unas 22.000 personas han sido evacuadas desde finales de julio.

Entre los 17.000 evacuados durante la semana pasada había 2.500 estadounidenses, dijo el sábado el mayor general del ejército William Taylor en una rueda de prensa del Pentágono.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo a los periodistas en la sesión informativa que no tenía una “cifra exacta” que indicara cuántos estadounidenses permanecen en Kabul y en otras partes de Afganistán.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el viernes que el número total depende de ciertos factores. Indicó que el Departamento de Estado está trabajando para contactar a todos los ciudadanos estadounidenses que se han comunicado con el departamento, así como a los afganos en riesgo que buscan ayuda estadounidense.

Tras señalar que Estados Unidos tiene “una tremenda capacidad de transporte aéreo”, dijo: “Vamos a hacer todo lo que podamos durante el mayor tiempo posible por la mayor cantidad de personas que podamos”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró el viernes su promesa de permanecer en Afganistán hasta que todos los ciudadanos estadounidenses que quieran irse y los afganos que arriesgaron sus vidas trabajando para el gobierno de Estados Unidos durante el conflicto hayan sido evacuados.

“Cualquier estadounidense que quiera volver a casa, lo llevaremos a casa. No se equivoquen, esto es peligroso. Implica riesgos para nuestras fuerzas armadas y se lleva a cabo en circunstancias difíciles”, dijo Biden junto con la vicepresidenta Kamala Harris y la secretaria de Estado, Antony Blinken en la Casa Blanca.

Biden también dijo que su administración haría “todo lo que podamos” para evacuar de manera segura “a nuestros aliados, socios y afganos afganos que podrían ser el objetivo”.

Biden también dijo que las fuerzas estadounidenses salieron de la puerta del aeropuerto en Kabul y llevaron a 169 estadounidenses “por encima del muro”.

Señaló que su administración trabajó con The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post para evacuar con éxito a 204 miembros de su personal en el país.

El presidente dijo que su administración estaba en “contacto constante” con los talibanes para garantizar evacuaciones seguras y al mismo tiempo emitir una advertencia.

“Dejamos en claro a los talibanes que cualquier ataque, cualquier ataque a nuestras fuerzas o interrupción de nuestras operaciones en el aeropuerto tendrá una respuesta rápida y contundente”, dijo Biden.