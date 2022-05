Catorce entidades bancarias se suman a la red de empresas colaboradoras de la ENEF

En aras de mejorar los conocimientos en educación financiera, que son importantes para el desarrollo del país, e impulsar la Estrategia Nacional de Educación Financiera y el portal web Tu Balboa Con Sentido, catorce entidades bancarias se comprometieron a brindar apoyo a la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) para promover este gran proyecto.

A través del Convenio de colaboración para la promoción de la Educación Financiera, firmado por la SBP y catorce bancos de la plaza panameña, se reafirma el compromiso de fortalecer y promover esta iniciativa que ofrece la oportunidad a la población de adquirir conocimientos para gestionar correctamente las finanzas, la importancia del ahorro, las implicaciones de las decisiones financieras que tomamos, así como entender y aplicar conceptos económicos y financieros básicos.

Con la firma de este convenio, Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros, St. Georges Bank & Company Inc., Towerbank International Inc., Banistmo S.A., Global Bank Corporation, Banco Ficohsa S.A., Banco General S.A., Unibank S.A., The Bank of Nova Scotia, Capital Bank Inc., Banesco (Panamá), S.A., Banco Azteca (Panamá), S.A. y Banco Internacional de Costa Rica, S.A., se suman a la red de empresas colaboradoras que se comprometieron a promover el portal www.tubalboaconsentido.gob.pa y su curso virtual «gratuito» de educación financiera denominado «Mejores decisiones desde hoy».

A través de este acuerdo, clientes y colaboradores de los catorce bancos podrán aprender sobre el ahorro, presupuesto y crédito.

La Superintendencia de Bancos cree en el potencial de la educación financiera como un elemento clave para mejorar la salud financiera de las personas y contribuir a la transición hacia una economía más sostenible”, señaló la secretaria General de la Superintendencia de Bancos, Michelle Arango, durante la firma de estos convenios.

Agregó que “con este acto protocolar, hemos cumplido con la primera etapa de identificar aliados estratégicos para el proyecto de la ENEF”.

Es importante mencionar que durante la celebración del Global Money Week 2022 se contó con la colaboración de bancos aliados que apoyaron la realizaron 34 actividades, tales como seminarios virtuales, talleres, obras de teatro, así como transmisiones en vivo a través de Instagram y Facebook. Todas estas actividades tuvieron como objetivo mejorar la cultura financiera de los estudiantes, la población adulta y las PYMES, y con ellas se beneficiaron 5,046 participantes.

La licenciada Arango exhortó a las entidades bancarias a promover e incentivar el curso virtual “Mejores decisiones desde hoy” entre todos sus colaboradores y clientes.

El acto contó con la participación de los gerentes generales, presidentes y altos directivos de las entidades bancarias, suscriptores de esta importante alianza, y medios de comunicación.

La Estrategia Nacional de Educación Financiera cuenta con el apoyo de 21 entidades, entre públicas y privadas, que se han unido para estimular el conocimiento y la cultura financiera en Panamá.

Con todas estas iniciativas, la SBP consolida su papel de brindar educación financiera, a la sociedad panameña, como una herramienta poderosa para generar bienestar económico.