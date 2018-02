Cecomro podrá dar seguimiento a proyectos para mejorar competitividad

La reciente reunión del Consejo de Competitividad en Boquete, en la provincia de Chiriquí, no solo sirvió para firmar un convenio en el que se incluyó al Centro de Competitividad de la Región Occidental del país (Cecomro) para que se sume como miembro del mismo, sino que lo haga con voz y voto.

Ahora ya no irán por invitación –explicó el Secretario de Competitividad y Logística, Miguel Ángel Esbrí- , sino que podrán darle seguimiento a los proyectos que están solicitando, pueden impugnar decisiones y conocerán cómo estas son manejadas en las reuniones con altas autoridades del Estado.

Ahora no es me dijeron y me informaron, sino que les van a poder dar seguimiento a los proyectos que están solicitando”,