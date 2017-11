Centro comercial en Panamá recibe premio por mejor diseño y desarrollo en la región

Altaplaza Mall, ubicado en la vía Centenario, recibió uno de los máximos galardones a nivel regional que puede obtener un centro comercial.

Se trata del Premio Oro en la categoría Nuevo Diseño y Desarrollo, que otorga el Consejo Internacional de Centros Comerciales (Icsc, por sus siglas en inglés).

El centro comercial fue galardonado en la competencia de los Premios Icsc en América Latina 2017, donde se premiaron 18 ganadores de oro y 23 de plata, que superaron en las categorías de mercadeo, diseño y desarrollo y minorista.

La competencia recibió amplia variedad de presentaciones de los principales propietarios de centros comerciales de América Latina, desarrolladores, empresas de gestión, arquitectos, diseñadores y minoristas.

En cuanto a Altaplaza Mall se destaca su diseño arquitectónico vanguardista con las últimas tendencias internacionales de diseño en centros comerciales, así como sistemas de ahorro energético y alta tecnología.

Según un comunicado emitido por este centro comercial, el reconocimiento, que por primera vez obtiene un centro comercial en Panamá, se logró con el apoyo y dedicación de importantes figuras de la región en la construcción como Urban Development Group, Mallol & Mallol Arquitectos y Dalab Design and Arquitecture.

Con este galardón AltaPlaza Mall califica automáticamente para el programa de premios del Icsc Best of the Best Global Viva Awards (Visión, Innovación, Valor y Alcance) que se realizará en Las Vegas el próximo año.

El programa de premios global reconoce las propiedades más innovadoras de la industria entre los centros comerciales, soluciones innovadoras y respuestas creativas a las tendencias del mercado.