Centros de competitividad regionales buscan el desarrollo económico del interior del país

La Red Nacional de los Centros de Competitividad impulsan el desarrollo económico del interior del país para que generen empleos y riqueza. Así lo aseguró, Felipe Ariel Rodríguez, presidente del Centro de Competitividad de la Región Occidental (Cecom-RO).

El ejecutivo señala que es importante lograr este objetivo porque de esta manera se evita la migración de jóvenes del interior del país hacia la ciudad capital buscando oportunidades que muchas veces no encuentran.

Panamá tiene en funcionamiento tres centros de competitividad, ellos son: la Región Occidental (Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé), la región de Azuero y Colón; mientras que está en organización Veraguas y Coclé.

Transformación del agro en Azuero

El ejecutivo explicó que a raíz de la primera iniciativa en el país con el Cecom-RO se expandió el proyecto a otras regiones del país como Azuero, que ya está en funcionamiento y trabaja en su Plan Maestro del Agro.

Para Azuero, el reto será trabajar en este plan y empezar a buscar los fondos para ejecutarlo, aduce el ejecutivo.

Gerardo Escudero, director representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iiaca) señala que en la región de Azuero se ha detectado la falta de competitividad en la producción agropecuaria debido a que los productos no tienen calidad.

En la región se produce a cualquier costo. De hecho, se estima que se pierde más del 40% de la producción. Hay un acceso individual al mercado, pues se calcula que el 90% de los productores no pertenecen a ninguna asociación.

La organización es casi inexistente, allí no hay mucho capital social e institucionalidad y eso para cualquier plan maestro del agro es mortal. Si no tenemos a los actores decididos a empoderarse y llevar el agro adelante no hay mucho que hacer”,