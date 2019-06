Cervecería Nacional busca reclutar e impulsar el talento joven de Panamá

Cervecería Nacional (CN), en su objetivo por impulsar el mejor talento joven de Panamá, realizó la convocatoria de su programa de talento Trainee CN, un proyecto que busca captar y formar profesionales con potencial de crecimiento para asumir en corto y mediano plazo, cargos estratégicos dentro de la organización.

Eliana Dionisio, Directora de Gente y Gestión de CN, aseguró que “en Panamá hay talento joven con gran potencial, que buscan una oportunidad en el ámbito laboral. Es por eso que, en CN desarrollamos programas donde reclutamos estos talentos y desplegamos su crecimiento”.

El año pasado lo hicieron con Trainee Industrial donde participaron más de 498 aspirantes y este año mediante Trainee CN, están buscando graduados universitarios, emprendedores y apasionados, quienes adquirirán una constante capacitación, retos y diversas responsabilidades, para finalmente tener la oportunidad de ocupar una posición desafiante dentro de la empresa.

Para participar en este programa, es indispensable el dominio del idioma inglés (oral y escrito), tener disponibilidad para viajar y haber finalizado estudios universitarios entre julio de 2017 y julio de 2019 en carreras afines al negocio.

Dionisio explicó que este programa está más abierto a distintas carreras y buscan profesionales con un alto potencial que puedan pasar una etapa previa de inducción, transcurriendo en distintas áreas de la institución, en donde puedan ir primero entendiendo lo que más le gusta, donde sienten que aportan más dentro de la empresa, para que luego escojan dónde quisieran empezar su experiencia laboral.

El proceso de selección de Trainee CN consta de distintas etapas consecutivas y eliminatorias que inició con la inscripción en línea y pruebas en línea, continuando con la etapa grupal y caso de negocio, el panel de entrevistas y concluyendo con la selección final.

Ya de los candidatos que pasaron el primer filtro que fue lanzado por las redes sociales, donde participaron aproximadamente unas 640 personas a lo largo de este último mes, haciendo un prefiltro donde tenían que cumplir unas condiciones básicas, en la cual se les hizo una prueba de perfil cultural, una prueba de lógica que también tenían que pasar, y con ese prefiltro ya fueron seleccionando a los candidatos que están en la primera fase que es grupal, donde van a trabajar en casos específicos que les van a dar.

Aseguró la Directora de Gestión y Gente, que después de la primera fase, las personas que queden seleccionadas, (no hay un número específico), a que todos los que consideran que son profesionales con alto potencial, es decir, que puedan tener una proyección de carrera bastante rápida dentro de la organización, ellos van a pasar a una fase de entrevistas con el Comité Ejecutivo de CN de Panamá.

“Luego de la fase de entrevista hacemos otro filtro, y la siguiente fase sería con el Comité Ejecutivo de nuestra unidad de negocio que queda en República dominicana”, dijo Dionisio.

Allá en Dominicana estarán participando ejecutivos de la empresa, culminando el proceso de selección como tal, y quienes salgan elegidos de allí entonces serían candidatos para el programa de Trainee CN.

“No hay una cuota de elegidos, nuestra prioridad como organización es traernos a los mejores profesionales, y esa es la parte de la selección”, manifestó la Directora de Gestión y Gente.

Agregó que quieren gente que les pueda demostrar que tiene todo el potencial y las características que buscan como personas, sin esto tener ningún tipo de preferencia o sesgo de donde provengan o que tipo de carrera estén estudiando, al final es tener en la organización a la mejor gente que tenga una actitud y las ganas de seguir creciendo como profesionales en el entorno tan cambiante que hay hoy en día en las empresas.

Los que al final queden seleccionados, serán contratados por la CN, pero en esta etapa inicial tendrán una experiencia de diez meses de entrenamiento tanto nacional como internacionalmente en países como: República Dominicana, México, Brasil, Estados Unidos y Panamá, en operaciones más grande, rotando por distintas áreas, aportando e indicando en dónde se sienten más afines, en que áreas para poder trabajar con ellos.

“Luego volverían a Panamá para trabajar en un puesto específico que le asignen dentro de la organización ya con un perfil un poco más alto”, recalcó Dionisio.

Este es un programa si bien tiene etapas de selección y hay filtros bien rigurosos, el hecho que la gente que no pase un filtro no significa que no sea personal atractivo para la CN. Es más, cuentan con otro programa más de talentos y pasantes en donde hacen uso de estos profesionales para que puedan participar de algunas posiciones que tienen abierta, e inclusive quedan como parte de su pull de talentos para vacantes que se vayan abriendo a lo largo del tiempo.

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero