China interesada en exportar e invertir más de $5 mil millones en Panamá

En los próximos cinco años, la República Popular China tiene planes de exportar e invertir en Panamá más de $5 mil millones. Así lo indicó, Gabriel Barletta, presidente encargado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Las declaraciones del ejecutivo se dieron en el marco de la firma de un Memorandum de Entendimiento (MOU) entre la Cciap y representantes de Qingdao Bureau of Commerce, China (Quingdao Bofcom).

El documento fue firmado por Barletta, por parte de la Cciap y Xu Jian, viceconsejero de Bofcom.

Se trata de una inversión importante para el país. Ellos tienen interés en turismo, construcción, puertos y sistemas financieros”,

Gabriel Barletta

En la reunión realizada en la sede de la Cciap participaron directivos del gremio empresarial panameño junto a miembros de una misión empresarial procedente de Quingdao, la cuarta ciudad más desarrollada de China.

La idea es estrechar lazos de cooperación e incrementar y explorar las oportunidades de negocios, entre ambos países.

Vamos a tener visitas periódicas e intercambio de información entre ambos países”,

Gabriel Barletta

Empresarios

En la reunión participaron empresarios de Qingdao, dedicados al sector de construcción, así como representantes de Qingdao Bofcom y del Foreign Affairs Office of the Standing Committee of Qingdao People`s Congress.

Wang Shifu, gerente de la empresa Recursos e Inversiones Latinoamérica, S.A. dijo que esta compañía desarrolla muebles y pisos de madera que exporta a Panamá, Estados Unidos y Europa.

Tienen presencia en Zulinan, Panamá y Perú. Actualmente exploran negocios en Ecuador, dijo el empresario chino.

La empresa exporta de China a Panamá, alrededor de 50 mil toneladas de pisos de madera cada año.

