Científica panameña Gabrielle B. Britton es la “Mujer Destacada del Año” de Apede

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), entregó el premio “Mujer Desataca del Año” a la científica panameña Gabrielle B. Britton, investigadora principal del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat-AIP), con sede en la Ciudad del Saber.

Britton es doctora en Neurobiología y Psicología, que fungió por 10 años como investigadora en Estados Unidos, ahora dedica sus esfuerzos al servicio de la ciencia en su país natal, quien resaltó la importancia de que el papel de las mujeres sea más participativo en todas las áreas profesionales, sin embargo, es fiel creyente que hay que seguir dando más apoyo para que las mujeres se involucren en la ciencia y la tecnología.

Además, recalcó que por cada 1,800 personas hay un científico, lo que hace imprescindible que los gobiernos inviertan más en ciencia y tecnología, por lo que recomendó hacer de la ciencia parte de la solución de los problemas del país, pues los países que más invierten en ciencia y tecnología son los que más gozan de calidad de vida.

“Hay muchas cosas que podemos hacer para mitigar los problemas, como por ejemplo ser modelos a seguir y tener más mujeres en posiciones de poder, es necesario capacitar a las personas jóvenes porque no solamente son las mujeres que quedan por fuera son las minorías los grupos marginados, los LGTB, etc”, dijo Britton.

“Hay que ser líder para que todos podamos compartir en la ciencia y en otros gremios; por ejemplo la mayoría de los estudiantes de ciencia particularmente en las ciencias de la salud, biología y otras carreras son mujeres; pero mientras vamos avanzando hay menos y menos mujeres ejerciendo en la ciencia; así que sí ha sido un reto, pero en Panamá hay mujeres científicas de altísimo nivel y estoy muy orgullosa de estar entre esas mujeres, por lo que estoy segura de que seremos un país que vamos a hacer un modelo en ese sentido” afirmó.

Asimismo, la ocasión fue propicia para que la oradora de fondo, Leonor Calderón, ex ministra de Desarrollo Social, disertara sobre el tema: “Mujer y Desarrollo Económico: Logros y Brechas”, en el que resaltó que a pesar de los esfuerzos Panamá no ha logrado tantos avances, la fuerza laboral a pesar de estar integrada por más mujeres que hombres, la mujer sigue teniendo desventajas considerables así haga el mismo trabajo que un hombre y el mejor ejemplo es que las mujeres no tienen igual salario en el mismo cargo de responsabilidad, inclusive solo el 29% de las mujeres ocupan altos cargos ejecutivos.

La realidad de la mujer es que no logran romper esas barreras que todavía están presentes en la sociedad y que impiden que el desarrollo de la mujer se vea de una manera completa con toda su potencialidad”.

“Un elemento fundamental es el tema de los cuidados o sea las mujeres, independientemente de su nivel educativo y de su formación tienen que dedicar demasiadas horas a la atención del cuidado de la familia porque no hay una corresponsabilidad de la familia para poder atender esas tareas que deben ser compartidas, lo que sería muy importante para que las mujeres puedan mantener la tranquilidad de incorporarse al mercado laboral y de continuar sus estudios”, enfatizó Calderón.

Por su parte, Mercedes Eleta de Brenes, presidente de Apede hizo referencia al Informe Global sobre la Brecha de Género 2018, producido por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que presentó una imagen clara del estado de los derechos de las mujeres en términos de política, economía y educación.

El mismo refleja que 88 de los 149 países encuestados registraron mejoras en el tratamiento de problemas como la brecha salarial y la representación política, lo grave es que estima que la brecha global de género tardará más de 200 años en cerrarse al ritmo actual que vamos.

Panamá pasa por un momento de inflexión importante en el tema de mujer, que se ha logrado gracias a la figura de su vicepresidenta, Isabel de Saint Malo de Alvarado y en el que Panamá ha empezado a liderar regionalmente la temática de mujer, su empoderamiento económico y con esto se ha tenido un liderazgo hemisférico en la “Iniciativa de Paridad de Género”.

” También se aprobó la Ley 56 que exige que el 30% de las juntas directivas de las empresas reguladas del país en tres años tengan esa cantidad de integrantes; ahora somos el primer país de América Latina que tiene esa norma jurídica. En ese sentido, actualmente tenemos un convenio firmado con WCD para ofrecer capacitación a mujeres miembros de APEDE para desarrollar las competencias requeridas para ser miembros de juntas directivas”, acotó Eleta de Brenes.

Cabe resaltar que el premio a la “Mujer Desataca del Año” lo entrega la Apede desde el año 2000, con el objetivo de reconocer a mujeres que se han destacado por sus trabajo y talento en distintas profesiones, han sobresalido en posiciones no tradicionales y han dejado un legado importante al ser modelo y ejemplo para otras generaciones de mujeres.

A la fecha este galardón lo han recibido: Phyllis Fong (q.e.p.d.), Lybia Ayón de Loo, Fanny Wong, Sonia Ortega Vásquez, Pastora Franceshi, Marta Stella de Vallarino (q.e.p.d.), Roxana Méndez, Magali Castillo, Manuelita Vallarino de Saint Malo, Rosa María Crespo de Britton, Leslie Ducruet, Olga Sinclair, Isabel Saint Malo de Alvarado, Elisa Suárez de Gómez, Ilya Marotta, Oris Sanjur Fonseca, Aimeé Sentmat de Grimaldo, Gisela Álvarez de Porras y Usha Mayani.