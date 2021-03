Cierre de la Panamericana 12 y 13 de marzo por instalación de cercha

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a la ciudadanía que se efectuará un cierre parcial y total de la carretera Panamericana a la altura de la comunidad de Las Guías, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé para efectuar los trabajos de instalación de la cercha metálica para el nuevo puente peatonal ubicado en este sector.

Los trabajos se ejecutarán en dos fases desde el viernes 12 de marzo al sábado 13 de marzo, el cierre parcial será en horario de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.; mientras el cierre total de la vía será de 1:00 a.m. hasta las 3:00 a.m.