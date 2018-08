Cifi busca desde Panamá, fortalecer su presencia en la región

Desde hace dos años y medio la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (Cifi), trasladó sus oficinas centrales de Washington, Estados Unidos (EE.UU.), a la ciudad de Panamá, con el fin estar más cerca de sus clientes y aprovechar la conectividad aérea que ofrece el país.

Esta entidad se dedica al financiamiento de proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, trabajando específicamente con el mercado medio (middle market).

Cifi nació hace más de 15 años como una iniciativa entre Caja Madrid y el Banco Interamericano de Desarrollo para crear una plataforma de financiación de proyectos de infraestructura de mediana escala, en el sector privado en América Latina y el Caribe. Una institución financiera no bancaria, que cuenta con una base de accionistas entre los que figuran, la banca multilateral, instituciones para el fomento al desarrollo y banca comercial regional.

Carla Chizmar, jefa de la Unidad de ESG (Environment, Social and Governance/Medioambiente, social y gobernanza) en entrevista con Capital Financiero señaló que a través de los años han desarrollado una experticia importante en la región y con un equipo joven y capaz han perfeccionado el financiamiento de proyectos de infraestructuras principalmente de energía renovable.

-¿Cómo opera Cifi?

-Como las necesidades de infraestructura en la mayoría de las veces surgen de una entidad pública que identifica que se necesita construir una carretera, una escuela o diversificar la matriz energética, nosotros dependemos de estos movimientos, porque son nuestros clientes quienes desarrollan los proyectos.

“Si bien no financiamos a entidades públicas, dependemos que exista un buen desempeño económico, porque si la economía se estanca en la región, nosotros también nos estancamos, ya que no hay construcciones, no hay proyectos y no hay oportunidades de negocios.

“Es por eso que es tan relevante para Cifi, y para cualquier entidad de financiamiento, el pulso de la región, porque todo nos afecta directamente y este año ha sido particularmente lento, ya que se han llevado a cabo varias elecciones generales y cambios de gobierno”.

-¿Qué los llevó a trasladar su sede de Washington a Panamá?

-Muchas razones, y creo que la principal fue que queríamos estar más cerca de nuestros clientes.

“Estando en Washington se pierde un poco la sensibilidad, el pulso de lo que está sucediendo en la región y, además el estar en un Hub como el de Panamá le permite a nuestros clientes visitarnos por la mañana y regresar a sus países por la noche y pierden ese miedo de tener que ir hasta EE.UU. para reunirse con el banco, algo que lo shacía pensar dos veces.

“Tenemos un network más amplio, ahora nos ven más cercanos y también hay otros beneficios como, por ejemplo, la carga impositiva de Panamá es menor que la de EE.UU.

“Parte de la organización logró venir con nosotros, lo que también es bueno porque pudimos contratar personal local y a gente de la región con conocimiento del área que nos ayudan a crecer la red de negocios porque están en la calle y conocen el mercado.

“Hemos crecido mucho en estos dos años y medio, lo que ha sido positivos para todos”.

-¿Qué proyectos están financiando en Panamá?

-Hemos financiado proyectos interesantes en Panamá, mayormente relacionados a la producción de energía solar, proyectos con buenos resultados y aún no hemos tenido ningún tipo de problema.

“También participamos de manera micro en el financiamiento del Parque Eólico. Hemos financiado centros de diálisis y tenemos una diversidad de proyectos, pero nos estamos concentrando en las energías renovables, donde somos muy buenos en la estructuración de los proyectos y con esa experiencia los clientes nos buscan ,porque saben que nosotros trabajamos de la mano con ellos”.

-¿Cuánto es el monto máximo de financiamiento?

-Nuestro monto de financiación es de hasta $15 millones, sin embargo, en el proceso de sindicación podemos convocar a otros bancos para alcanzar hasta $150 millones máximo, ya que para mantener un portafolio diversificado, exposición y riesgos país, nuestra obligatoriedad no nos permite superar esa cifra.

“Estos proyectos más grandes, Cifi se apalanca de su red de sindicación, dado sus altos estándares de estructuración financiera y de medio ambiente, logrando atraer a instituciones multilaterales y entidades de fomento al desarrollo europeas que pueden aportar financiamientos entre $40 y $50 millones”.

-¿Cómo manejan los clientes desde Panamá?

-Muchos son primerizos y por pertenecer al mercado medio no se atreven a acudir a grandes entidades financieras y nosotros en ese sentido somos la escuela que les enseña a estructurar el proyecto para que sea bancable y desde la parte de ESG los asesoramos, los acompañamos, mitigamos los riesgos y nos aseguramos que hayan consultas públicas adecuadas.

“Nosotros hacemos todo el trabajo de la mano con el cliente para que el proyecto sea financiable, cosa que un banco grande no podría personalizar.

“Si bien a veces éstos ofrecen mejores tasas de financiamiento, tienen un proceso mucho más prolongado.

“Nosotros ofrecemos rapidez y ayudamos a los clientes en todo, por lo que esas son nuestras ventajas comparativa y en Panamá nos están llegando mucho más clientes por referencias, cosa que no nos pasaba en Washington”.

-¿Tienen parámetros específicos para seleccionar los proyectos que van a financiar?

-Nosotros trabajamos con estándares sociales y ambientales de gobernanza del más alto nivel, utilizando la guía de la Corporación Internacional de Financiamiento (IFC) y los principios de Ecuador, que se apoyan en normas de desempeño que cubren aspectos ambientales, sociales, de salud y seguridad ocupacional. Es un paquete con el que nosotros nos aseguramos que el proyecto sea responsable en todas las áreas, además de viable y sostenible a largo plazo.

“Dentro del área de financiación verde los proyectos que tienen un impacto favorable con el medio ambiente se desarrollan en distintos sectores, obviamente lo primero que viene a la mente siempre son las energías renovables, pero también hay temas de manejo de desechos.

“Los prestamos verdes tienen muchas posibilidades en diferentes sectores, nosotros nos enfocamos en energía renovable y manejo de desechos, sin embargo, eso no significa que no pudiésemos analizar otras opciones.

“En general no tenemos parámetros que le digan al cliente que no puede trabajar con nosotros, excepto que desde el inicio no sigan los lineamentos”.

-¿A cuánto asciende la cartera de crédito?

-Estamos ahora entre $350 y $400 millones. En Panamá, Cifi ha desembolsado $117.5 millones, de los cuales $56.5 millones han sido dirigidos a financiar proyectos de energía renovable y $61 millones a otros sectores.

Sassha Fuenmayor Yépez

Sassha.fuenmayor@capital.com.pa

Capital Financiero