CIFI Latam S.A., cierra un financiamiento en pesos al Blue Mall y JW Marriott Santo Domingo por un monto equivalente de $66 millones

CIFI Latam S.A., (“CIFI”), estructuró un Préstamo Senior Garantizado otorgado por el Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I (el “Fondo”), gestionado por CIFI Asset Management, Ltd. (“CIFI AM”), y administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (“AFI Universal”).

El Préstamo Senior Garantizado a Largo Plazo es por un monto de 3,731 millones de pesos dominicanos, equivalente a 66 millones de dólares, para la refinanciación del Blue Mall Santo Domingo y del JW Marriott Santo Domingo, el centro comercial y el hotel más prestigiosos de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Actualmente, Blue Mall Santo Domingo y JW Marriott Santo Domingo generan cerca de 380 empleos directos. Así mismo, ofrecen espacios atractivos, cómodos y seguros de esparcimiento y compras.

Ambos activos del Grupo Velutini son las infraestructuras de alta gama y negocios más importantes de la capital dominicana.

Sobre Grupo Velutini

Grupo Velutini tiene 30 años de trayectoria en el sector inmobiliario comercial y de oficinas. Opera en Venezuela y en República Dominicana más de 400 mil metros cuadrados, siendo uno de los inversores inmobiliarios importantes de la región. En los últimos 10 años, ha invertido más de 300 millones de dólares en la República Dominicana y ha construido más de 300 mil metros cuadrados y generado más de 30 mil empleos en toda la nación caribeña.

Sobre el Fondo

CIFI AM y AFI Universal se han aliado para la estructuración del Fondo con el objetivo de captar recursos de inversionistas y estructurarlos en préstamos a largo plazo con grado de inversión para el financiamiento de infraestructuras en la República Dominicana. El fondo cuenta con el apoyo de 3 de las más prestigiosas Administradoras de Fondos de Pensiones (“AFP”) de la República Dominicana: AFP Popular, AFP Reservas y AFP Crecer. El Fondo ha comprometido inversiones por el orden de los 150 millones de dólares en el proyecto de energía solar Canoa Solar, en el proyecto eólico Los Guzmancito, en el centro comercial Blue Mall Santo Domingo y en el hotel JW Marriott Santo Domingo.

Sobre CIFI AM

CIFI AM es una firma de inversión centrada en la financiación de deuda de proyectos privados de infraestructura del mercado medio en América Latina y el Caribe. CIFI AM es la filial de gestión de activos de su matriz CIFI, que ha estado proporcionando préstamos a proyectos en la región desde 2001. CIFI AM ofrece a los inversores institucionales servicios de gestión diversificada de carteras de préstamos directos para infraestructuras en zonas de alto crecimiento demográfico, al tiempo que mitiga los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza.

www.cifiam.com

Sobre CIFI

CIFI es la entidad financiera no bancaria con más de 20 años de experiencia en el financiamiento de infraestructura y energía en Latinoamérica y el Caribe. Creada en 2001, la compañía ha analizado más de 600 proyectos y ha participado en más de 200 transacciones por un valor mayor a 1.8 mil millones de dólares. CIFI se ha convertido en un participante líder en la tendencia hacia proyectos de infraestructura sustentable en América Latina y en el desarrollo económico en general de la región.

www.cifi.com

Sobre AFI Universal

AFI Universal es la filial de Grupo Universal aprobada para operar en el Mercado de Valores Dominicano a través de la resolución R-CNV-2014-06-AF del 04 de abril de 2014.

Respaldada por la experiencia y trayectoria de más de 50 años del grupo empresarial, AFI Universal se incorpora para ofrecer mejores opciones de inversión a personas físicas y jurídicas. Busca invertir de forma profesional y diversificada los recursos de sus clientes, mientras ellos se dedican a lo que más les entusiasma.

Al cumplir los objetivos de sus clientes, AFI Universal hace realidad el sueño de una nación donde los ahorrantes se convierten en inversionistas y promotores del desarrollo económico y social.

Los productos que ofrece son: Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados, los cuales invierten en diversos activos y sectores económicos.

www.afiuniversal.com.do

Sobre Blue Mall Santo Domingo y el JW Marriott Santo Domingo

Blue Mall Santo Domingo constituye una imponente y moderna edificación de uso mixto – Comercial, Torre de Oficinas y Hotel. Abrió sus puertas al público en el 2010 en una privilegiada zona de la urbe capitalina de Santo Domingo y tiene quince niveles a partir del sexto nivel del centro comercial, sumando un total de 21 pisos y más de 26,000 metros cuadrados de construcción.

La plaza comercial esta compuestas por 6 niveles y acoge más de 114 locales comerciales entre ellos restaurantes, entretenimiento, y locales exclusivos de marcas internacionales. Blue Mall Santo Domingo recibe un promedio de 250,000 visitantes mensuales.

El séptimo nivel se convierte en el primer piso del hotel JW Marriott Santo Domingo, una marca de hoteles de negocios de lujo perteneciente a la cadena norteamericana Marriott, de 150 habitaciones distribuidas en siete pisos.