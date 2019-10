Cinco apps para proteger el medio ambiente

Nuestro planeta no pasa por sus mejores momentos, pero aún estamos a tiempo de revertir el proceso. Por eso, les traemos algunas aplicaciones para promover la lucha contra el cambio climático.

La concienciación sobre el medio ambiente es una cuestión que debería estar ya asumida por la sociedad porque es algo que afecta a todo el planeta. Pese a esta premisa, el asunto sigue siendo un tema peliagudo en el entorno político, que es justamente el encargado de tomar las acciones principales en este campo.

Recientemente, movimientos y manifestaciones como Youth for climate o Rise for climate, liderados por la juventud europea y la decisión de personajes como la niña sueca Greta Thunberg, han creado una atmósfera férrea en defensa del planeta.

Es en este sentido, presentamos cinco apps concebidas para proteger el medio ambiente:

1. Too Good To Go

Esta aplicación nace de la necesidad de dar cabida a la comida excedente en restaurantes, supermercados o panaderías. La idea, que surgió en Dinamarca en 2016 está sirviendo para que, quien quiera, pueda comprar packs de comida por entre dos y cinco euros; y con ello, no desperdiciar alimentos. El propósito de dicha aplicación para este año 2019 es evitar la emisión de dióxido de carbono (CO2) por cuestiones alimenticias.

2. A.I.R.e

¿Dudas sobre qué contenedor tienes que usar para tirar ciertas cosas de tu día a día? Esta aplicación te despeja cualquier incógnita sobre este tipo de aspectos.

Es un chatbot con el que puedes consultar en qué contenedor van objetos de todo tipo, desde pilas, restos orgánicos, cristales, muebles, ropa, etc. Es gratuita y está basada en el machine learning, ya que dispone de un procedimiento para reconocer fotografías.

3. iHuerting

Nunca el mundo de los huertos ecológicos urbanos fue tan fácil. Esta app permite convertirse en un experto en el cuidado de estos lugares dispuestos en los barrios de las ciudades.

Su uso es sencillo, consiste en una serie de alertas y mensajes que saltan automáticamente en tu móvil, recordándote las tareas que tienes que realizar, previa introducción de los elementos y plantas de los que dispone el huerto.

4. Bike Map

El ya tradicional mundo de la bicicleta para reducir la contaminación tiene en esta aplicación una herramienta para poder disfrutar de las dos ruedas con cualquier tipo de ruta.

Contiene alrededor de tres millones de rutas y caminos distribuidos en más de 80 países. Incluye, además, recorridos para todo tipo de bicicleta, desde de montaña hasta de carretera, pasando, a su vez, por las de paseo.

5. Duchapp

Desde Latinoamérica llega esta aplicación para ahorrar agua al ducharnos. Está desarrollada por Fundación Mundial de Vida silvestre (WWF, por sus siglas en inglés) y Defensores de la Naturaleza, una Organización No Gubernamental (ONG) guatelmalteca.

Javier Martín

Corresponsal de la Agencia Efe en el Norte de África

En colaboración con Think Big