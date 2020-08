Cinco consejos para estar preparados ante los nuevos riesgos de la COVID-19

El Informe Global de Riesgos 2020 publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) con apoyo de Marsh & McLennan mostró los riesgos globales de los sistemas de salud para enfrentar pandemias.

Señaló que ningún país estaba preparado para atender una pandemia y alertó sobre el aumento de la vulnerabilidad colectiva del planeta para enfrentar los impactos sociales y económicos de las enfermedades infecciosas. Lo único que faltó a este análisis fue el nombre de la enfermedad, coronavirus (COVID-19).

Y de eso se tratan los mapas de riesgos, de anticipar escenarios e incluso con ayuda de la tecnología predecir modelos y de allí preparar a la organización para que en caso de darse el hecho pueda minimizar su impacto y atender el problema de forma integral.

Una disciplina muy bien instaurada en la banca, los seguros y el sector industrial que identifican sus riesgos operativos. Pero, lamentablemente es una cultura muy poco común en la comunidad empresarial en general.

El COVID-19 ha demostrado que la cultura de prevención y la preparación del equipo son claves para que las empresas organicen sus respuestas ante los nuevos riesgos que derivan de esta pandemia y que no se van a resolver cuando tengamos una vacuna.

Todos los sectores están expuestos, pero dependerá de la capacidad de anticipación de cada uno para atender los múltiplos temas que están surgiendo en el plano económico, social, de salud y reputación, que van desde despidos, grandes contagios, cierre de operaciones, quiebra, nuevas regulaciones, fallas en el suministro, pérdida de credibilidad, fake news, activismo social contra las marcas, demandas, hasta ataques cibernéticos, entre muchos más.

Un mapa de riesgo actualizado y un manual de comunicación de crisis flexible son dos herramientas indispensable para que las empresas, sin importa el tamaño o actividad, se preparen para afrontar los issues que trae esta nueva normalidad y que necesitan de comunicación estratégica para atenderlos.

Urge que las empresas cuenten con estas herramientas para actuar de forma más rápida y adaptarse al nuevo escenario.

¿Por dónde comenzar? Algunas ideas que les puede ayudar:

Foco en los riesgos actuales para su empresa: Si ya cuenta con un mapa de riesgo haga una actualización a la luz del impacto de la pandemia de COVID-19. Si lo realizará por primera vez enfóquese por lo menos en el top 20 de riesgos más importantes para su empresa. No se limite a los riesgos operativos y financieros sume los temas de reputación. ¿Qué decisión de negocio generará una crisis reputacional?

Probabilidad e impacto: Existen múltiples recursos y estudios que le permiten ir monitoreando las nuevas olas de impacto de la crisis, el seguimiento de las decisiones gubernamentales y la propia data de su negocio le permite construir los primeros escenarios. No olvide la imaginación piense que el peor riesgo no es el que se puede imaginar, sino el que no se imagina. Por ejemplo, para mantener el negocio se volcó a las ventas online, pero, ¿contempló el riesgo de un ciberataque? ¿cómo recuperará su reputación y la confianza de sus clientes ante ese evento?

Comunicación estratégica en cada escenario: Anticipar los riesgos sin sumar la estrategia de comunicación integral es el error más común al momento de construir los mapas de riesgos o manuales de crisis. Cada decisión tendrá un impacto sobre la empresa y puede llegar muy rápido a redes afectando la reputación del negocio y la relación con stakeholders claves, lo que abre una crisis dentro de otra crisis. Por ello, cada riesgo debe tener definida su estrategia de comunicación para gestionarlo. Ya estamos viendo como decisiones operativas están provocando nuevas crisis reputacionales para grandes marcas.

Riesgos del entorno: No podemos olvidar que en este nuevo contexto los riesgos del entorno. Esos que no controlamos, pero que igual nos afectan y deben ser mapeados. La pandemia de COVID-19 ha demostrado que la sociedad está más empoderada, demanda más transparencia, solidaridad y colaboración. Las audiencias no son pasivas y quieren ser escuchadas e incidir en la forma en que las empresas y gobiernos están respondiendo a la crisis, atendiendo a los grupos más vulnerables. Así como la desigualdad que crece provocando un riesgo social y político que se atiza en las redes sociales y que impactará también a las empresas porque son parte activa de la sociedad.

Preparación y compromiso de la organización: En estos momentos la mayoría de los negocios está operando como la brigada de bomberos: apagando el fuego y rescatando a los heridos. ¿Cuánto tiempo más pueden operar así? Necesita que el equipo de planificación empiece a ver cómo seguir operando, los riesgos que se vienen y cómo evitarlos o minimizar su impacto. La turbulencia seguirá por un largo tiempo, entonces aproveche para que la organización se prepare y que todos los niveles se involucren. El tiempo que invierta hoy en preparación le permitirá actuar con mayor agilidad.

Caminar en la incertidumbre será la nueva habilidad del 2020. La crisis no acabará cuando llegue el fin de año, por el contrario, tendrá que planificar un desafiante 2021 donde ya no puede seguir improvisando y esperando cada golpe de la pandemia de COVID-19.

Es momento de dejar de ver el retrovisor y enfocar su vista en la autopista de alta velocidad que ha impuesto la crisis a todos los negocios. Asuma el reto y la oportunidad de preparar a su organización con las herramientas adecuadas.

Margorieth Tejeira

Directora de Crisis y Riesgos

LLYC Panamá