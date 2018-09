Cinco proponentes precalificaron a la selección del contratista de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica

Cinco proponentes precalificaron en la primera fase del proceso de selección de contratista que diseñará, construirá y administrará el proyecto Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica, al cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros necesarios, en el proceso que lleva adelante la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) con el objetivo de que, quien construya el proyecto cuente con las capacidades que amerita el proyecto más grande de Centroamérica en su categoría.

La cuarta línea de transmisión eléctrica costará alrededor de $500 millones, operará a 500 kilovoltios (las líneas actuales operan a 115 y 230 kilovoltios), tendrá una capacidad de 1280MVA/1500MW y comprende una longitud de 317 kilómetros de distancia y setenta metros de ancho de servidumbre, en una ruta por el Caribe que va desde Bocas del Toro hasta la provincia de Panamá.

El inicio de esta construcción se tiene previsto para el 2019, luego de cumplir con los estudios y permisos técnicos, ambientales y sociales. El proyecto debe ser entregado para operación a mediados de 2023″.

Después de una exhaustiva verificación de documentos proponente por proponente, y al no recibir comentarios sobre los informes en el periodo establecido para este fin, le empresa resolvió los nombres de las empresas y consorcios que cumplieron con los requisitos mínimos obligatorios son: Interconexión Eléctrica, S.A. E.S.P. (Colombia), China Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd. (China), Consorcio Chiriquí Transmisora de Energía (España), Consorcio Four Seasons (India, Francia y Brasil), Consorcio de Transmisión Vasco Núñez de Balboa (Canadá y España).

El paso siguiente para Etesa, después de ejecutoriada y vencidos los plazos legales pertinentes de la Resolución Administrativa, será publicar los pliegos de condiciones de licitación en el portal de PanamáCompra.

Mientras la empresa de transmisión continúa con el proceso de selección del contratista, también avanza con las conversaciones con los miembros del Congreso Regional Ño Kribo de la Comarca Ngäbe-Buglé realizando, desde el último trimestre de 2017, reuniones varias, giras y visitas informativas en más de 50 comunidades de esta región, cumpliendo con el proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado con los habitantes de la Comarca Ngäbe-Buglé, establecido por la Ley 37 de 2016 y todas las legislaciones que rigen el territorio comarcal por donde recorrerá la Cuarta Línea.

La construcción de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica será garante de un servicio sólido y seguro para el sistema y por ende para los usuarios”.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero