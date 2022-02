Cobertura por COVID-19 es tema a revisar, en beneficio del asegurado vacunado que es la mayoría, asegura Ian Van Hoorde

“Queremos apoyar a todos los asegurados, y respetar a las personas que no se quieren vacunar, pero ciertamente nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás.

El día de mañana nuestros asegurados vacunados (que son la mayoría) van a cuestionar la decisión de incrementar las primas por pagar costos excluidos por la póliza para un grupo minoritario que decidió no vacunarse”.

La reflexión de Ian Van Hoorde, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la compañía de seguros ASSA, forma parte de un diálogo en el cual se analiza el desempeño de la compañía en el contexto de la pandemia, el valor de la solidaridad en esta difícil circunstancia, las cifras de otras patologías, distintas a covid-19, como enfermedad cardiaca y cáncer que también reflejaron incremento en mortalidad, las capacidades de la red sanitaria panameña que ofrece al asegurado desde atención básica hasta trasplante de órganos, y la tecnología como factor que impulsa la transformación.

En seguros debemos ser prudentes y eficientes

-Pienso que el reconocimiento a los stakeholders (accionistas, colaboradores, corredores de seguros, asegurados, contratantes, proveedores, y beneficiarios) en el desempeño de ASSA es muy coherente con esta nueva solidaridad que nos deja la pandemia…

-El negocio de seguros no es un negocio oportunista. Se trata de un negocio en donde debemos ser prudentes y eficientes. El crecimiento y los resultados deben ser el resultado de contrataciones disciplinadas y sostenibles con nuestros clientes y no de la suerte.

Nuestros clientes nos exigen buenos productos a precios razonables, y nosotros, en la misma línea, necesitamos canales de comercialización confiables, y proveedores competitivos y eficientes.

Queremos tener una utilidad razonable, que nos permita invertir en nuestra oferta de servicio; y queremos lo mismo para nuestros accionistas, colaboradores, corredores, y proveedores.

Nadie debería comprar un seguro en una compañía aseguradora que pierde dinero, o que no cuenta con suficiente solvencia. En la misma forma nosotros no adquirimos servicios de proveedores o reaseguradores que no son rentables y que no pueden hacerle frente a sus obligaciones.

Le debo esta lección a Don Edelmiro García, de Casa Confort.

Hace varios años, siendo nosotros su proveedor de seguros y fianzas, Don Edelmiro me pidió una cita para entender por qué los certificados de registro público que adjuntábamos a las fianzas judiciales llevaban dos páginas (las cuales son cobradas al cliente por página).

El me asesoró para reducir la certificación a una página y bajar ese costo a la mitad. Nunca me pidió un “descuento”, sólo me pidió ser más eficiente y tener mejores procesos para el beneficio de ambos, y de paso para beneficio de todos nuestros clientes.

Más importante aún fue que me trató como su socio, y no como un proveedor más. Si existe una buena relación, y buena intención, siempre hay espacio para que todos los stakeholders se mantengan vigentes y trabajando juntos en beneficio de todos.

Una población vacunada tendría un índice de mortalidad menor

-¿Cómo impacta el crecimiento del índice de mortalidad en vida individual (40% en 2020 y 112% en 2021) no solo de manera operativa y en cifras sino en la dimensión humana de la empresa? Pensamos más que en asegurados, en amigos y en familia que fallecieron.

-Los productos de seguros de vida se diseñan para responder financieramente con un nivel de mortalidad esperada. Por tanto, pagar más de lo esperado difícilmente se puede ver como algo bueno, y menos cuando se trate de seguros de vida donde los contratos con nuestros asegurados son a largo plazo.

El impacto de la mortalidad adicional, producto de la pandemia, se ha podido manejar sin problemas con a la solvencia operativa de la compañía, y sin requerir del uso de las reservas patrimoniales de desviación estadística y/o catastrófica.

La compañía está en óptimas condiciones gracias a la prudencia de la administración y a la confianza que los asegurados, corredores de seguro y demás stakeholders han puesto en ASSA.

ASSA siempre ha tomado medidas conservadoras para tener exceso de solvencia y atender la realidad que representa la ausencia física de un ser querido quien aportaba financieramente a un hogar. Para nosotros es sumamente importante poder materializar el beneficio del producto de vida al aportar los fondos necesarios que permiten saldar una hipoteca o cubrir los costos de educación de los hijos.

-¿Podríamos esperar que en 2022, con una población mayoritariamente vacunada, baje este índice de mortalidad y por tanto la presión en Vida individual?

-Está demostrado estadísticamente: una población vacunada tendría un índice de mortalidad menor. En el periodo pre-vacuna (entre 15 de marzo 2020 y 15 de marzo 2021) en Panamá fallecieron por covid-19 unas 6,000 personas, esto es 16.5 personas.

En el periodo post-vacuna (entre 15 de marzo 2021 y fin de enero 2022) en Panamá han fallecido por covid-19 unas 1,700 personas, esto es 5.3 personas por día. La cifra es sustancialmente menor, y aún más considerando que el pico de casos activos en enero 2021 fue de 56,600 y en enero 2022 de 85,800.

No obstante, es claro que haber bajado la guardia durante las fiestas de diciembre en 2020 y 2021 tuvo un impacto inmediato en el número de contagios y consecuente mortalidad hacia finales de diciembre y los primeros meses de cada año.

El uso de mascarilla y lavado de manos es una variable importantísima para bajar el índice de mortalidad.

La situación ciertamente amerita la revisión de los costos de mortalidad y el resultado integral en los distintos planes de vida individual; sin embargo, por ahora la compañía maneja el tema como algo temporal que puede ser asumido por el negocio. Estos son momentos especiales en donde necesitamos ser solidarios y esperamos que sea algo temporal.

Enfermeda cardíaca y cáncer, entre otras mortalidades

-Observo que el incremento en mortalidad no es solo a causa de la covid-19 sino asociado a otras causas que entiendo no eran tan frecuentes…

-El índice de mortalidad de nuestra cartera de Vida Individual en 2020 incrementó en 40% (1.4 veces mayor) y en 2021 en 112% (2.12 veces mayor) versus lo que normalmente ocurría en años pre-covid.

Para 2020 y 2021, el 53% y el 58% , respectivamente, de la mortalidad adicional se atribuye a covid-19, y la diferencia a otras causas como enfermedades cardiacas, cáncer de pulmón, próstata y mamas que presentaron incrementos de mortalidad en la cartera.

No sabemos a ciencia cierta la incidencia que tuvo la covid-19 en estas otras causas de fallecimiento, pero la experiencia nos dice que este aumento en mortalidad no-covid no es coincidencia; debe existir una correlación que es materia de estudio para todos en este momento.

Decisión de cubrir pandemia se mantiene bajo estudio

-Entendemos que es decisión de ASSA continuar cubriendo los gastos médicos asociados a covid-19. Ahora, ¿qué ocurre con quienes han decidido no vacunarse? ¿podrían estudiar la decisión de no amparar a quienes exponen su vida y la de los suyos al no vacunarse?

-Sí, en efecto, a la fecha la compañía mantiene la decisión de continuar cubriendo gastos médicos por razón de la covid-19. Sin embargo, como expresamos, se trata de un asunto que debe ser revisado en beneficio de los asegurados que han decidido vacunarse para proteger sus vidas, las vidas de las personas que los rodean, y el monto de los potenciales gastos médicos en que puede incurrir la cartera de asegurados en caso de llegar a ser hospitalizados a raíz de la covid-19.

La decisión de continuar la cobertura por pandemia se mantiene bajo estudio desde marzo 2020 a la fecha.

Hemos sido solidarios, pero siendo realistas, nuestra responsabilidad para con la cartera de asegurados no es solidaria.

Nuestra responsabilidad es contractual, y excluye los gastos médicos por pandemia (aclaramos que en 2020 se suspendieron los ajustes globales, y los presentados en 2021 y 2022 no incluyen costos por gastos médicos relacionados por covid).

Las pandemias no se excluyen por puro deporte. Las pandémicas se excluyen porque constituyen riesgos sistémicos muy difíciles de administrar porque no sólo afectan a muchas personas a la vez: afectan el valor de los activos de inversión de la compañía con el potencial riesgo de insolvencia del asegurador.

-¿Estiman que este año pueda crecer la cartera de Vida y Salud asociada a la mayor conciencia de la población sobre la necesidad de protegerse?

-Para las familias panameñas se hace cada vez más importante adquirir algún nivel de protección. Con la pandemia y la imposibilidad de viajar al extranjero para tratarse condiciones médicas severas, identificamos las fortalezas del sistema médico y hospitalario local para lanzar el producto de salud individual Metro blue ultra light (de cobertura local).

En Panamá, el sistema médico y hospitalario puede atender casi la totalidad de los procedimientos médicos, incluyendo trasplante de órganos.

Hemos identificado que, a pesar de la tranquilidad que ofrece una póliza de salud con cobertura en Estados Unidos u otros países en el exterior, son muy pocas las personas que realmente la usan (menos del 10% de los asegurados que lo compran).

Diseñamos el Metro blue local con un costo entre 40% y 55% menor que el plan de cobertura en el exterior y con una cobertura porcentualmente mayor que el producto PLUS de nosotros.

A la vez, estamos trabajando en redes médicas más competitivas en nuestros procesos internos para lograr entregar más valor.

Del lado de vida individual estamos trabajando de la mano con los corredores de seguro para desarrollar aplicaciones digitales que sirven de apoyo para asesorar a cada cliente, dependiendo de sus necesidades y lograr la emisión de las pólizas que no requieren de requisitos médicos de forma inmediata en sitio con tan sólo las declaraciones del asegurado.

Esto va a estimular la demanda y permitir que cada vez más panameños puedan contar con una protección para garantizar la educación de los hijos, el pago de la hipoteca, o protección familiar en general.

Violeta Villar Liste

La Web de la Salud