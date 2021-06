Cóctel con sabor a Panamá busca clasificar entre los mejores del mundo

La competencia de bartenders y mixología de mayor prestigio a nivel internacional, World Class Competition, busca al mejor bartender del mundo en esta edición que se celebrará de manera virtual en Madrid, España, del 27 de junio hasta el 8 de julio, y contará con bartenders de más de 55 países.

En representación de Panamá, concursa Ricardo Rojas de 26 años, quien cuenta con una trayectoria de más de 8 años en atención al cliente y servicio.

Este año World Class Competition presenta una serie de innovaciones como los predesafíos virtuales.

El primero será del 1 al 10 de junio, nuestro representante será evaluado por 5 jueces donde contará para su calificación el alcance que genere la visita al sitio web y su repercusión en redes sociales. Desde Panamá podemos apoyar a nuestro concursante en ésta primera etapa visitando el link: https://www.diffordsguide.com/g/1088/hive-collective/every-little-helps

Para este reto, basado en Ketel One, Ricardo Rojas ha creado un coctel con sabor local a base de ingredientes como la sandía y el culantro, denominado “Every Little Helps“, con su consumo apoyará semanalmente a 50 colegas y sus familias, uniendo fuerzas con la comunidad local de World Class.

El 40% de las ventas del cóctel se destinará a la compra de bonos de supermercado y productos básicos de bioseguridad.

Además, el cóctel se presenta con un código QR donde los clientes encontrarán información sobre esta iniciativa e incluso tendrán la opción de donar.

Sobre la competencia

Todos los bartenders competirán virtualmente este año apoyados por bartenders Avatar en vivo en el estudio quienes recrearán las bebidas en sitio (apoyo físico) con las instrucciones que previamente enviadas por los concursantes. Los jueces estarán en vivo en el espacio para ver las presentaciones de los bartenders y degustar las bebidas.

Los Avatares están ahí para hacer lo que virtualmente no podrá hacer el bartender competidor.

Los avatares actúan como las manos presenciales del Bartender Virtual, estos avatares serán bartenders experimentados y serán guiados a hacer componentes de bebidas y presentar bebidas a los jueces.

Para preparar a nuestros finalistas de 2021 para ese importante evento se les ha invitado a participar del programa de tutoría en línea especialmente diseñado de este año en mayo y junio.

Una serie de sesiones virtuales inspiradoras y educativas a cargo de la increíble red de expertos, incluidos ganadores de World Class de años anteriores, embajadores de marca globales del portafolio de marcas Reserve de Diageo y algunos de los mejores profesionales de bebidas en la industria de nuestro panel de jueces de 2021.