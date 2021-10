Colapso del empleo formal y riesgos para el sector financiero

En la última década (2010-2020), 92% de los nuevos empleos no agrícolas en Panamá fueron informales, y el otro 8% fue el resultado de aumentos en la planilla estatal. En la década previa a la pandemia (2009-2019), el porcentaje fue 52%. El coronavirus (COVID-19) agregó 40 puntos a la informalidad en la expansión laboral, no “agregando” trabajo informal, sino destruyendo empleo formal.

Según un Informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), al 30 de septiembre del 2020 se habían perdido 288,951 empleos en relación a agosto 2019. En una economía que genera unos 45,000 empleos anuales (promedio 2014-2019), llevará más de 6 años recuperar esos empleos perdidos ese año.

La planilla estatal aumentó y el sector privado perdió 327,340 empleos formales, acentuando la contracción que inició en el 2013, cuando éstos representaban 53% de los empleos del país, para caer a 33% en el 2020, una reducción de 20 puntos en 7 años. Estamos ante el peor episodio de destrucción de empleo formal de nuestra historia. Hoy, 7 de cada 10 trabajadores del país es informal o funcionario.

Para contextualizar la magnitud de esta devastación, un informe del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) publicado en enero 2021, reveló que, en el 2020, México, con una población de 126 millones y 55.5 millones de empleos, perdió 647,710 empleos formales registrados ante el Seguro Social.

Panamá, con 4.4 millones de habitantes y 1.6 millones de empleos, perdió aproximadamente 327,000.

En el 2021 la economía crecerá por las exportaciones de cobre y la recuperación del comercio internacional, pero el panorama laboral permanecerá incierto. Se estima que el desempleo aumentó de 18.5% el año pasado a 20% y hay unos 80,000 trabajadores con contratos aún suspendidos, que deben ser reactivados el 31 de octubre.

Hay angustia por el vencimiento de la moratoria bancaria e imposibilidad de muchos clientes de hacer frente a sus obligaciones. Según cifras de la Superintendencia de Bancos Panamá (SBP) al 14 de mayo de 2021, hay 594,504 préstamos modificados de unas 39 entidades bancarias por un saldo que asciende a los $18,240 millones. No obstante, hay otros 300,000 clientes que no se han acercado a sus bancos a hacer los arreglos pertinentes.

La generación de nuevos empleos formales en el 2021 marcha a la mitad del ritmo que llevaba en el 2019. Un informe del Instituto de Estadística y Censo (Inec) señala que entre enero y agosto 2021, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tramitó 139,838 nuevos contratos (78% temporales), 52% de los 267,235 tramitados en el mismo período del 2019, año en el que se generaron 52,040 empleos, todos informales.

Por otro lado, el pasado 6 de octubre 2021, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), presentó el Índice de Confianza del Consumidor Panameño (Iccp) de septiembre 2021, donde se mantiene el nivel de confianza del consumidor ante la reactivación económica, con importantes incrementos en los indicadores sobre la situación del hogar y la situación económica del país.

Sin embargo, 43% de los encuestados manifestaron que es poco probable que mantenga su empleo dentro de los próximos seis meses. De hecho, 7% considera que no tendrá trabajo y un 28% no sabe qué ocurrirá. Es decir, 4 de cada 5 panameños (as) se muestra pesimista con respecto a sus perspectivas laborales.

El Iccp de julio 2021 documentó que 26% de los entrevistados sentía que perdería su empleo en los próximos 6 meses (versus 43% en septiembre) y el porcentaje de panameños optimistas era 37% (versus 22% dos meses después).

La incertidumbre laboral se traduce en cautela por parte de los consumidores con respecto a gastar y asumir nuevos compromisos, malas noticias para las perspectivas de recuperación de un consumo que cayó en $600 millones mensuales en el 2020. De igual manera, la inestabilidad laboral puede traducirse en incapacidad para honrar compromisos financieros adquiridos.

La percepción de inseguridad laboral que muestra el Iccp es también indicativa del deterioro de la confianza en el clima de negocios en el país, máxime ante la precaria situación financiera y sobreendeudamiento del Estado.

La recuperación de la generación de empleo formal requerirá la eliminación de todas las restricciones de movilidad y acceso, dosificación de la “narrativa del terror” sobre nuevas variantes del COVID-19, inyección de liquidez al tejido productivo y atracción de inversión extranjera. Pero para que esto último ocurra tiene que haber confianza, negocios rentables y reglas claras.

René Quevedo

Asesor empresarial