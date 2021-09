Colegio Nacional de Abogados otorga condecoración a su socio fundador, Héctor Infante

El pasado 31 de agosto, el Colegio Nacional de Abogados, en una sobria ceremonia otorgó la medalla César Quintero a su socio fundador, Héctor Ernesto Infante B., en reconocimiento por su extensa trayectoria profesional en el mundo del derecho.

Con más de 35 años de ejercicio profesional, nuestro socio Héctor E. Infante B. ha desarrollado su carrera en las áreas de Derecho Bancario, Derecho Comercial y resolución de conflictos, y de igual forma ha sido un activo gremialista, siendo varias veces parte de la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados, además de presidente y asesor del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), entre otras asociaciones profesionales.

La medalla “Cesar Quintero“, en honor a uno de los constitucionalistas más importantes del Siglo XX en Panamá, se da en reconocimiento a aquellos abogados con una vida profesional de más de 25 años, que han demostrado una constante defensa de los intereses profesionales del derecho y en la lucha por el fortalecimiento del Colegio Nacional de Abogados.

En su discurso, el Lic. Infante destacó que fue el Dr. César Quintero, quien le enseñó a defender la honra. “Una tarde me dijo: Hay bienes que la Constitución protege por encima de cualquier otro, estos son la vida y la honra… pasaron años, y en el gobierno del Dr. Ernesto Pérez Balladares se promovía un proyecto de ley con el que se pretendía despenalizar los delitos de calumnia y de injuria, es decir, desproteger la honra de cada panameño. Así que el día que se discutiría en la Comisión de la Asamblea el malintencionado proyecto, fui a buscar al Dr. Quintero a su casa y él, muy elegantemente vestido, me acompañó logrando imponer nosotros en la Comisión se sometiera a consulta el mencionado proyecto de ley. Ya después pedimos al Presidente Pérez Balladares nos recibiera, y en efecto, nos recibió en la Presidencia en una reunión en la que no teníamos conocimiento que también irían los dueños de medios de comunicación. En aquella reunión, los dueños de medios so pretexto de la libertad de expresión pedían sin sonrojo alguno, eliminar la calumnia y la injuria como un delito, dejando así, desprotegida la honra.

El Dr. Quintero y quien les habla, tuvimos un largo debate con ellos en donde el Dr. Pérez Balladares observaba cuidadosamente aquel escenario de guerra… Afortunadamente, aquel proyecto no prosperó.”

“El Dr. Cesar Quintero es sin duda el padre del Movimiento Gremialistas de abogados que fundó junto a varios colegas aquí presentes… Yo fui fichado por el propio Dr. Cesar Quintero y por uno de sus delfines en la lucha a favor del gremialismo, el hoy Diputado Hernán Delgado. Decidí entrar al movimiento de abogados gremialistas, y desde allí mantenía mi estrecha relación con el Dr. Quintero, convirtiéndome años después, en Presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, también conocido como MAG.”

Para todos en Infante & Pérez Almillano, esta distinción representa un alto honor y muestra el compromiso con la profesión y la defensa de los derechos de cada uno de nuestros clientes, arraigado en los cimientos de nuestra firma.