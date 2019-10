Comarca Ngäbe hace aporte a Ley de Descentralización

Aumento en el presupuesto, más asistencia social en las comunidades y menos burocracia, fueron las propuestas que surgieron en la novena reunión de trabajo que realizó la Comisión de Asuntos Municipales sobre la Ley 37 de 29 de junio 2009 “que Descentraliza la Administración Publica”.

En la jornada realizada en el Consejo de Coordinación Comarcal Ngäbe Buglé, el diputado del circuito 12-3, Ricardo Santo, agradeció a la Comisión por permitirle que el pueblo ngäbe participara y aportara propuesta a la Ley de Descentralización; dijo que la comarca es el área más difícil y los proyectos tienen un costo más elevados que en la ciudad capital.

La alcaldesa de la comarca, Nicolasa Jiménez, presentó ante los comisionados una propuesta de que se eleve la Ley a rango constitucional; también solicitó que se les aumente a $1,000,000 a los municipios y $500,000 a las juntas comunales para poder ejecutar los proyectos designados.

La comisionada Mercedes Gálvez, señaló que tras escuchar los planteamientos de cada uno de los presentes llegó a la conclusión que el común denominador de esta Ley es la falta de presupuesto para ejecutar los proyectos en bienestar de la comunidad.

El representante de Lajeno, José Sire, manifestó que si no se cuenta con un presupuesto no se puede hacer frente a esta necesidad, señaló que la petición a la Ley 37 es que se modifique y se aumente el presupuesto y que no haya tanta burocracia.

Finalmente, el diputado Javier Sucre, dijo que lo mejor es corregir la norma de Descentralización, para poder llegar a un punto específico y lograr resolver los problemas de las comunidades con transparencia, responsabilidad, a fin de que cada municipio con sus recursos pueda gestionar y resolver los problemas que los afectan.