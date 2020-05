Comercio electrónico toma protagonismo para mantener activa la economía en un mundo con COVID-19

Las medidas de cuarentena y distanciamiento social impuestas para contener la pandemia de coronavirus (COVID-19), han empujado a que las personas utilicen más los pagos electrónicos aumentando la demanda por bienes y servicios que puedan ser adquiridos mediante el uso de tarjetas de crédito y débito.

Ante ese escenario, muchas empresas le han metido el acelerador al comercio electrónico y otras están seriamente pensando en hacerlo como una acción de supervivencia en un mundo que no volverá a ser el mismo.

Y es que si antes pensamos pagar por medios electrónicos para evitar el tranque y las filas, o por la seguridad de no cargar efectivo, hoy en día lo hacemos para quedarnos en casa y para no contaminarnos usando dinero en papel o monedas.

Previo al COVID-19, un informe de Findex Global destacaba que la penetración de tarjetas de débito y de crédito en Panamá alcanzaba el 46%.

En 2019, el 20% del volumen de compras fue digital y las transacciones online crecieron 2.5 veces más que los pagos en la tienda.

Mientras que un informe de Visa señala que el gasto realizado con tarjetas de crédito Visa, a través de comercio electrónico en Centroamérica, creció 14% en 2019. El mayor crecimiento lo vimos en Panamá con un 18% y en Costa Rica con un 17%.

Para conocer en detalle cómo se ha incrementado el pago con tarjetas de crédito y débito en Panamá con la llegada del COVID-19 y qué se espera para el futuro, Capital Financiero conversó con el country manager de Visa Panamá, Santiago Rega, quien lleva cuatro años a cargo de esta oficina y cuenta con vasta experiencia en el mercado de América Latina, especialmente en Centroamérica. Desde la sede en Panamá también gerencia Honduras, Nicaragua y Belice.

-¿Para ponernos en contexto, cómo estaba la penetración de tarjetas de crédito y débito antes del COVID-19?

-Abrimos la oficina en Panamá en 2016, después de haber estado por unos años como gerente de Visa en Guatemala. He podido observar que en Panamá está en incremento el uso de plataformas tecnológicas para realizar pedidos a domicilio, no obstante, todavía gran cantidad de personas compran por Internet y pagan en efectivo a la hora de la entrega en la casa, lo cual me sorprendió mucho y me dejó pensando en que existen grandes oportunidades para promover el uso de pagos electrónicos en físico y en línea a través de tarjetas de crédito y de débito.

“Desde 2016 a donde estamos hoy en Panamá, trabajando con proveedores de entrega de servicios y bienes a domicilio como Glovo, Uber Eats y Apetito 24, y en otros mercados de Centroamérica, ha sido una explosión la tendencia de las personas que utilizan tarjetas para realizar sus compras, y ahora, con la pandemia del COVID-19, estamos viendo como nunca la relevancia de usar este tipo de pagos y el deseo de los tarjetahabientes de optar por pagar con sus tarjetas.

Por ejemplo, ha aumentado la cantidad de restaurantes que se han afiliado a este servicio como una opción para mantenerse operando y continuar atendiendo a su clientela en esta cuarentena.

“También está creciendo de manera importante la plataforma CyberSource, apoyando a las empresas en la instalación de sistemas de pago con tarjetas de crédito de manera segura.

“Lo más relevante es que en esta etapa los comercios entienden la necesidad, la funcionalidad, la eficiencia y el rendimiento que puede significarles utilizar el comercio electrónico, y el consumidor está viendo una forma fácil de resolver sus necesidades de adquirir bienes y servicios sin tener que hacer filas o estar en aglomeraciones.”

–¿En qué negocios puede funcionar más el comercio electrónico y en ese sentido cómo avanzamos en Panamá?

-Los pagos con tarjetas de crédito y/o débito son para todo el que tiene un servicio o bien que entregar, es decir que empresas como restaurantes y tiendas de ventas al por mayor y menor, son las primeras en esa línea.

“Anterior a la pandemia de COVID-19, y ahora con la cuarentena, los supermercados y farmacias están utilizando más los servicios de entrega a domicilio y pedidos para ser retirados en la tienda como el caso de PriceSmart.

También se está usando mucho para realizar pagos, por ejemplo, a las aseguradoras. Notamos que muchos clientes están pagando sus cuotas mensuales en línea con tarjetas de crédito.

“Panamá es un país con un amplio sector de logística y servicios, con el Canal, los puertos y la Zona Libre de Colón (ZLC), que ofrecen mucha oportunidad para la utilización de pagos electrónicos.

“Los bancos han estado trabajando con las navieras, empresas proveedoras y con puertos a nivel mundial para hacer esto posible.En el caso de la ZLC estamos en ese proceso para que un comerciante en Panamá pueda realizar compras y ventas en cualquier parte del mundo.

“Los proveedores de entretenimiento, específicamente contenido digital como Netflix y Spotify, tienen una oportunidad de crecer ofreciendo sus servicios mediante pagos con tarjetas y los bancos para crear los canales de seguridad que permitan transaccionar de manera segura para el tarjetahabiente.

“También el sector turismo que ha implementado con éxito el pago con tarjetas de crédito y débito, principalmente los hoteles y aerolíneas, tiene una gran oportunidad de crecer sobre todo en el interior del país.

Las universidades y colegios también están recurriendo a esta opción.

“Los mismos comercios se irán hacia allá, y se requieren bancos dispuestos a hacerlo y desarrolladores tecnológicos creando plataformas para hacerlo más eficiente, seguro y confiable”.

¿A nivel de gobierno ya se ha iniciado el pago de algunos tributos vía electrónica, cómo observan este sector?

-En efecto, en los últimos años el gobierno de Panamá ha ido ampliando la posibilidad para el pago electrónico, por ejemplo, la Dirección General de Ingresos (DGI) tiene ya casi dos años trabajando para que los contribuyentes puedan pagar sus tributos en línea con tarjetas, y ahora en cuarentena ha sido muy importante para que pueda recibir seguir recaudando.

“Mientras, que por razón del COVID-19, la Caja del Seguro Social (CSS) desde hace más de un mes implementó este tipo de pagos electrónicos para los patronos y contribuyentes a fin de poder cobrar las cuotas obrero-patronales.

“El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Idaan) también se está adecuando para permitir pagos en línea. Estamos asesorando a la Autoridad Innovación Gubernamental (AIG) en cuanto a la aplicación para la entrega de los bonos solidarios con la cédula.

Estas medidas permiten que las instituciones puedan realizar sus cobros y, al mismo tiempo, se cumpla con las medidas sanitarias de cuarentena y distanciamiento social”.

–¿Cómo se encuentra Panamá en términos de tecnología para realizar pagos electrónicos?

-Desde 2019, Visa habilitó en Panamá tarjetas contactless (sin contacto), ya al mes de diciembre más del 15% del total de transacciones físicas se hacen con este tipo de tarjetas, es decir que los pagos sin contacto Visa en el país se duplicaron en sólo 6 meses (junio a diciembre de 2019). Esperamos que cada día más tarjetahabientes opten por este sistema.

“Los pagos sin contacto utilizan la tecnología inalámbrica de corto alcance para realizar pagos en forma segura entre una tarjeta o dispositivo habilitado y una terminal habilitada para procesar pagos sin contacto.

“Esperamos seguir avanzado, y que en el futuro, los pagos puedan realizarse con una aplicación en el teléfono y que incluso los comercios puedan afiliarse con una aplicación, sin necesidad de tener que instalar un punto de venta que depende de la conexión, sino simplemente bajando una aplicación.

“También en los últimos años estamos haciendo más eficiente el acceso a estas herramientas para el cliente. Cada vez más los bancos están viendo la importancia de aprovechar esta oportunidad multicanal.

Ya en Panamá se está implementado la billetera móvil, viendo emisores como BAC y Promedica, dando la posibilidad de un nuevo medio de pago, una tarjeta virtual, “tokenizada”.

“Visa ya está aplicando este tipo de tarjetas y esperamos que pronto se agilice en Panamá, ya que la tokenización es parte importante de la infraestructura que permite mantener la seguridad y la confidencialidad del tarjetahabiente a la hora de hacer sus transacciones, ya que no pone en peligro los datos personales de los clientes cuanto realizan sus compras”.

-El COVID-19 llegó para quedarse, ¿cómo visualiza el futuro en cuanto al comercio electrónico en Panamá?

-Definitivamente, el COVID-19 trae cambios sociales y de comportamiento muy importantes, y muchas personas se sienten más cómodas y seguras cuando realizan sus transacciones en línea, es decir en ambientes donde no hay una presencia física.

“Por ello, consideramos que hay mucha oportunidad, y en eso estamos enfocados, pero es importante que los protagonistas comerciales puedan reaccionar de forma positiva y que se den cuenta que pueden atender la necesidad de sus clientes y brindarles una experiencia de compras muy favorable.

“Las tiendas invierten mucho en crear un ambiente físico adecuado, amable y ameno al consumidor, y se tienen que dar cuenta que esa misma inversión se requiere para crear también una experiencia interesante y con un mínimo de fricción a la hora de realizar sus compras electrónicas.

“Todo depende de la apertura por parte de los protagonistas que son los comercios, los tarjetahabientes y, muy importante, los bancos que están entregando las tarjetas y que también están proveyendo el canal de aceptación a los comercios.

“Todos deben estar abiertos a trabajar con tecnologías nuevas contacless, en conjunto con los desarrolladores de software, para poder permitir que una persona con simplemente bajar una aplicación pueda afiliarse a través de un proceso digital en línea con el banco, confirmar que es un comercio y poder proceder instantáneamente a aceptar el medio de pago, eso es el futuro, pero va a depender más de cómo los bancos están desarrollando estos canales.

Es importante continuar bancarizando a los no bancarizados y expandiendo la red global de medios de pago, más segura y eficiente para los clientes para que todos tengan el mismo acceso.

“Las personas en zona rurales deben tener la opción de usar tarjetas de crédito y débito para tener acceso a compras nacionales e internacionales y adquirir servicios como Netflix, para hacer más eficiente su día a día, y esto no va a impedir que siempre habrá gente que le gusta socializar”.

-¿Cuál es la visión de Visa en este futuro?

-En Visa trabajamos para poner el producto adecuado que le permita al tarjetahabiente transaccionar de manera segura, y apoyar a los comercios con la plataforma que necesitan para vender de forma segura. No hay tienda que te pueda generar más ventas que la tienda que construyes en línea.

“Se trata de colocar un producto de medio de pago en las manos del tarjetahabiente, y abrir los canales que le permitan usar este producto, no solo abrir el crédito, sino el débito, en forma virtual.

“El objetivo al final es crear experiencias de compra sin fricción. Estamos viendo que cada día más y más este rubro está creciendo, y los que van a sobrevivir hacia el futuro son los que identifican esta oportunidad y realmente la aprovechan y hacen las inversiones adecuadas para crearle esa experiencia al consumidor.

Continuar teniendo un crecimiento muy importante, va en línea con toda esta adecuación de infraestructura a través de canales que no crean fricción a la hora de la compra.

“Es importante continuar expandiendo nuestra red. Los canales de aceptación son muy importantes y atender esa necesidad a nivel nacional es una prioridad para nosotros.

“Todos los protagonistas en este ecosistema nos vamos a sentir más confiados y atraídos a ese tipo de soluciones, y a los bancos y a los comercios que los están aprovechando para aumentar ese nivel de servicio, esa eficiencia y esa seguridad para sus clientes”.

