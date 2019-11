Comercios preparan sus promociones para el Black Friday y el Ciber Monday

Aun cuando Panamá ha desarrollado su propio evento de descuentos en el mes de septiembre, denominado Black Weekend, un gran número de empresas que operan en el país ya están preparados para ofrecer a sus clientes una nueva ola de rebajas el próximo fin de semana, cuando se celebra el Black Friday y durante el primer lunes de diciembre, en el llamado Ciber Monday, eventos que darán inicio a la temporada de ventas navideñas del presente año.

El Black Friday nació en Filadelfia, EE.UU., para describir viernes después del Día de Acción de Gracias en el que se inauguran las ventas de fin de año con grandes ofertas, que presuntamente les permiten a las empresas que registran pérdidas (número rojos) el poder cubrir sus gastos o incluso generar ganancias (números negros), fecha a la que más recientemente se le ha sumado el Ciber Monday o lunes cibernético, en el que las empresas ofrecen grandes descuentos a los clientes que realizan compras por Internet.

Nadkyi Duque, presidenta de la Asociación Panameña de Centro Comerciales (Apacecom), explicó en declaraciones exclusivas a Capital Financiero que, si bien esa organización ha apostado en los últimos años al Black Weekend como un evento panameño para promover el turismo de compras, muchos comercios del país se están preparando para celebrar el Black Friday y tratar de atraer a sus clientes con importantes ofertas a fin de mejorar sus ventas.

Duque admitió que muchas empresas consideran innecesario realizar ofertas para el Black Friday porque esto puede afectar sus márgenes de ganancia durante la época de mayor movimiento comercial del año, como son las fiestas de fin de año, pero debido a que un gran número de empresas aprovechan el momento para lanzar rebajas y mejorar sus ventas, el resto de los competidores se ven obligados a participar de este evento, lo que al final favorece a los consumidores con mayor oferta y mejores precios.

Agregó que, en el caso de Albrook Mall, este año no se ha establecido un horario especial como en años anteriores porque los estudios realizados demuestran que los panameños realizan sus compras de Black Friday en horas de almuerzo o después de su jornada laboral, por lo que no se justifica la apertura de los centros comerciales antes de las 10:00 a.m., sin embargo, adelantó que muchos centros comerciales están extendiendo su horario de atención a las hasta las 10:00 p.m.

Por su parte, Omar Espinoza, gerente general de Soho City Center, indicó que las tiendas establecidas en ese centro comercial ofrecerán a sus clientes importantes rebajas durante el Black Friday, por lo que se espera una gran afluencia de público para esa fecha.

Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jorge Juan de la Guardia, tanto el Black Friday como el Ciber Monday son una estupenda oportunidad para que los panameños aprovechen la oportunidad para adquirir productos y servicios con grandes descuentos por considerar que estazzz es una excelente oportunidad para darle un impulso a la economía nacional.

Es importante destacar que un análisis desarrollado por Visa Consulting & Analytics (VCA), área de consultoría estratégica para clientes de Visa, reveló que en Panamá el comercio electrónico en las compras de la temporada de Black Friday y Cyber Monday registraron un crecimiento interanual de doble dígito, al comparar las transacciones de los tarjetahabientes en el período 2017-2018.

De hecho, al comparar los consumos de la temporada realizados en Panamá en el 2018 con los del 2017, se aprecia un crecimiento de un 30% y un 26% en las compras virtuales realizadas en Black Friday y Cyber Monday, respectivamente.

Esto ubica a Panamá entre los países que tuvieron mayor crecimiento en consumo virtual en Black Friday, tan solo después de se encuentran Perú (64%), Brasil (63%,) y Chile, 53% y por encima de Costa Rica (16%), Colombia (13%), y la República Dominicana (13%).

Mientras en consumo virtual durante Cyber Monday las tasa de crecimiento más altas de la región fueron las de Chile con 123% y Brasil con 80%, mientras que en Costa Rica y Panamá registraron un 26%, República Dominicana 18% y Colombia 11%.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero