Comienzan los Juegos Olímpicos de Tokio

Los Juegos Olímpicos de Tokio están programados para comenzar el viernes en medio de la pandemia mundial de COVID-19.

Los organizadores dijeron el viernes que 19 personas, incluidos tres atletas, son los más recientes vinculados a los Juegos en dar positivo por el coronavirus.

Hasta ahora, al menos 110 personas vinculadas a los Juegos Olímpicos han dado positivo, incluidos al menos 13 atletas.

La ceremonia de apertura y los Juegos posteriores se llevarán a cabo en estadios sin fanáticos, ya que la ciudad anfitriona de Tokio se encuentra en su cuarto estado de emergencia debido al brote de COVID-19.

Naomi Osaka, la atleta estrella de Japón, tenía programado jugar su primer partido de tenis en los Juegos Olímpicos el sábado, pero su juego ahora se ha trasladado al domingo. No estaba claro de inmediato por qué se hizo el movimiento, pero Associated Press especuló que Osaka probablemente jugaría un papel destacado en la ceremonia de apertura y no tendría tiempo suficiente para recuperarse si jugara el sábado.

Además de la controversia de la celebración de los Juegos durante una pandemia, los organizadores de los Juegos de este año también están lidiando con otras controversias.

El jueves, el director creativo de la ceremonia de apertura del viernes, Kentaro Kobayashi, fue despedido después de que aparecieran imágenes de la década de 1990 en las que se burlaba del Holocausto.

“Nunca debería ser el trabajo de un artista hacer que la gente se sienta incómoda”, dijo Kobayashi en una disculpa publicada en uno de los periódicos más importantes de Japón, el Yomiuri Shimbun.

“Me gustaría disculparme por hacer que la gente se sienta incómoda. Lo siento mucho.”

El director creativo de los Juegos Olímpicos de Tokio renunció a principios de este año después de comparar a una comediante y actriz japonesa con un cerdo, mientras que un compositor de los Juegos renunció después de que una vieja entrevista en una revista reveló el acoso de compañeros de clase con discapacidad intelectual.

Voz de América